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В Госдуму внесли проект о льготах для вдов бойцов СВО, не состоящих в браке

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В Госдуму внесли законопроект о праве женщин, не состоящих в официальном браке с участниками СВО, получать льготы и выплаты в случае гибели бойцов.
В Госдуму внесли проект о льготах для вдов бойцов СВО, не состоящих в браке
  • globallookpress.com

«Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трёх лет (или не менее одного года при наличии общего ребёнка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства», — пояснил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.

По его словам, после решения суда женщина получит право на наследство и льготы. 

Турчак отметил, что законопроект будет иметь обратную силу и распространяется на отношения, которые возникли до его принятия.

Ранее в Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации.

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