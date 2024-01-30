В Госдуму внесли проект о льготах для вдов бойцов СВО, не состоящих в браке
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«Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трёх лет (или не менее одного года при наличии общего ребёнка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства», — пояснил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
По его словам, после решения суда женщина получит право на наследство и льготы.
Турчак отметил, что законопроект будет иметь обратную силу и распространяется на отношения, которые возникли до его принятия.
Ранее в Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации.