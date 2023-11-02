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В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи

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Участники рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Государственную думу поправки, которые предоставят преимущество участникам СВО и их детям при поступлении в колледжи и техникумы, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он сообщил, что этих граждан будут принимать в первoочередном порядке, несмотря на результаты в школьном аттестате, и без договора целевого обучения.

По его словам, изменения не предполагают, что соответствующие абитуриенты будут поступать без конкурса.

«Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецoперации, и у их детей», — добавил Турчак.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации.

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