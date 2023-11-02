В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он сообщил, что этих граждан будут принимать в первoочередном порядке, несмотря на результаты в школьном аттестате, и без договора целевого обучения.
По его словам, изменения не предполагают, что соответствующие абитуриенты будут поступать без конкурса.
«Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецoперации, и у их детей», — добавил Турчак.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что важно предоставить равные права всем участникам спецоперации.