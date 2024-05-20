Лукашенко: «крышевания» и «мышкования» быть не должно

Комитет госбезопасности Белоруссии должен оперативно реагировать на коррупцию и возможные попытки «крышевания» и «мышкования», заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Скрытое мышкование типа крышевания, как это принято в других государствах (мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее), — у нас этого быть не должно... Вот эта дикая мелкота: «Я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь. «Ты — мне, я — тебе» — этого быть в Беларуси не должно», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что занимаясь разведкой и контрразведкой ведомство не должно забывать о внутренних проблемах, с которыми нужно бороться.

В 2022 году президент рассказал о задержании в Белоруссии 35 врачей-ортопедов в рамках уголовного дела о коррупции. По его словам, в числе задержанных был его лечащий врач.