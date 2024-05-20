Песков напомнил, что Россия создаёт санитарную зону, чтобы обезопасить города

ВС России продолжают операцию по созданию санитарной зоны безопасности, чтобы обезопасить российские города от обстрелов украинской армии, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о заявлениях Владимира Путина, сделанных во время поездки в Китай.

«Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населённые пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин ранее связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливает приграничные регионы.

18 мая стало известно, что группировка ВС России освободила Старицу в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.