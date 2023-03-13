Скотт Риттер: протесты в Грузии — попытка США открыть против России «второй фронт»

Протесты в Грузии, поводом для которых стала попытка парламента страны принять закон об иноагентах, на деле были спровоцированы США для того, чтобы разжечь вооружённый конфликт с Россией и тем самым «открыть второй фронт» против Москвы и отвлечь её внимание от Украины, полагает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Как заявил Риттер в ролике, опубликованном на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, эта операция — элемент общей стратегии Вашингтона по дестабилизации соседних с Россией государств с целью её ослабления.