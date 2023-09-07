Скотт Риттер: полномасштабная война с Россией станет для США самоубийством

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер подверг серьёзным сомнениям прогноз экс-ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что в следующем году Вашингтон может вступить в полномасштабный вооружённый конфликт с Москвой. По словам аналитика, американские генералы не станут подписываться на подобную суицидальную миссию, поскольку прекрасно понимают, что Соединённые Штаты не обладают необходимым потенциалом, чтобы победить Россию.

Пользователь The Brewmaster Wisconsin спрашивает: «На этой неделе Такер Карлсон заявил: «В следующем году между Соединёнными Штатами и Россией начнётся горячая война. Им (тем, кто сейчас находится у власти) необходимо объявить военный режим, чтобы взять на себя военные полномочия и победить». Согласны ли вы с его оценкой?».

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Не просто не согласен, а нет, чёрт возьми, не согласен! При всём уважении, Такер, если ты смотришь этот эфир, у тебя есть мой номер телефона. Ты звонил мне раньше, тебе следовало позвонить мне и в этот раз, прежде чем открывать рот.

Предпосылка твоего тезиса состоит в том, что если мы задействуем закон о военном положении, то сможем выиграть войну с Россией. Ты совершенно ошибаешься, Такер. Мы не можем выиграть войну с Россией. Мы не сможем победить ни обычным, ни ядерным вооружением. Это не имеет значения. Военные полномочия. Неважно, что мы будем делать, нам не удастся победить.

Поэтому о неизбежности горячей войны глупо даже говорить. Где мы будем её вести, Такер? В Сирии? Ты действительно думаешь, что Америка вступит в схватку с Россией из-за Сирии? Мы будем драться на Украине? Ты действительно думаешь, что Америка собирается отправить войска на Украину? Какой генерал подпишется на это, Такер? Какой генерал? С какими бригадами? С какой силой?

Ты ничего не знаешь о войне, Такер. Поговори с полковником Макгрегором. Он всё тебе подробно объяснит. А если у него нет на это время, то я найду время для тебя. Но ты ошибаешься в этом вопросе, Такер. Мы не собираемся вести горячую войну с Россией, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы.

И в любом случае твоя предпосылка о том, что каким-то образом военные полномочия спасут положение нашего руководства, является в корне ошибочной. У нас нет военного потенциала, чтобы победить Россию в крупномасштабном наземном конфликте в Европе. И точка!

Дата публикации 05 сентября 2023 года.