Не дождавшись переговоров, русские решили дожидаться коллапса европейской экономики — и ждать им осталось недолго, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. По его словам, в интересах самих европейцев побыстрее закончить конфликт, поскольку Россия всегда готова к запасному плану — дойти до польской границы.

Мы с вами видели одни и те же статьи, которые показывают, что украинские, так сказать, вербовщики не призывают людей в армию, а просто забирают их: вытаскивают мужчин за 60 из баров и 16-летних подростков с баскетбольных площадок. Как долго, независимо от помощи Запада, Украина ещё сможет продержаться в этом конфликте против России?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Имейте в виду, что украинцы недавно обратились к польскому правительству: они хотят иметь возможность отправиться в Польшу и заставить молодых украинских мужчин, которые находятся там с начала боевых действий, вернуться на Украину воевать. Напомню, что более 14 миллионов украинцев покинули страну и направились на Запад. Честно говоря, я думаю, что украинцы уже давно стоят на краю пропасти. Недавно русские захватили 71-летнего солдата на украинском танке. Это безумие…

Люди критиковали меня, заявляя: «Ну, вы же говорили, что всё кончено». Всё действительно уже давно кончено. Русские просто решили подождать, надеясь на два исхода: на переговоры, которые, очевидно, не складываются, и на то, что экономика Европы рухнет. И я думаю, что ждать осталось недолго. Мы не только движемся к серьёзной рецессии, но и, с наступлением зимы, проблема нефти и газа приобретает огромные масштабы. Мне кажется, у ЕС неприятности. Поэтому я понимаю российскую точку зрения «подождать ещё немного и посмотреть, как всё это рухнет», потому что они действительно не желают больше убивать людей.

Помните, что Путин не такой, как мы. Путин хочет жить в мире с Западом, он хочет жить в мире с украинцами. Это мы сказали, что не хотим жить в мире с Путиным. В этом и заключается проблема. Мы говорим, что он должен уйти, что его режим должен быть уничтожен, что Россия должна быть раздроблена, разделена и продана на аукционе, в буквальном смысле слова. Но это не сработает.

Так что я считаю, что европейцы должны в самое ближайшее время положить этому конец, это единственный выход. Конечно, есть и другой вариант, который Путин готов осуществить и который под силу русским, — это марш к польской границе. У них есть такая возможность, они потихоньку мобилизуют всё больше сил: их численность превысила 750 тысяч человек, они стремятся к 1,2 миллиона. Всё, ради чего мы якобы сражались в этом конфликте, осуществилось. Мы пришли именно к тому, чего, как мы говорили, не хотели.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.