Кампания Тель-Авива в секторе Газа оказалась полным провалом, как с политической, так и военной точки зрения, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, операция еврейского государства лишь усилила поддержку ХАМАС и выявила серьёзные проблемы с боеготовностью израильской армии.

Какая из сторон говорит правду? Что ж, давайте начнём с основ. Израиль заявил, что его цели и задачи при вторжении в Газу заключались в том, чтобы уничтожить ХАМАС в военном и политическом отношении. Этого не произошло.

Сегодня ХАМАС политически сильнее, чем когда-либо с момента его создания в 1980-х годах. Он не только пользуется подавляющей поддержкой среди палестинского населения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, но и во всём мире, поскольку люди начинают объединяться вокруг идеи палестинской государственности и выступать против того, что сейчас широко признаётся как жестокая израильская оккупация.

Теперь о реальном положении дел на поле боя. Израиль несёт непоправимые потери. Возможно, они не столь велики в сравнении с потерями Второй мировой, тем не менее это потери, которые Силы обороны Израиля не привыкли нести, и они деморализуют.

Израильские вооружённые силы утратили свой профессионализм, поскольку они выродились в армию дилетантов, ищущих отмщения, резервистов с плохой подготовкой, плохим руководством и плохой дисциплиной. Они совершают зверства против палестинского гражданского населения.

Это касается как наземных сил ЦАХАЛ, которые убивают женщин и детей, раздевают мужчин догола и подвергают их унижениям, так и ВВС Израиля, которые сбросили более 6 тысяч 2000-фунтовых бомб — это огромное оружие, — на гражданскую инфраструктуру Газы. В результате погибло более 20 тысяч мирных палестинцев, но при этом боевики ХАМАС получили незначительный ущерб.

Я думаю, ответ очевиден: Израиль проигрывает войну в секторе Газа. Нет, позвольте мне поправить себя: Израиль уже проиграл войну в секторе Газа. Вопрос теперь в том, каким будут окончательные масштабы этого поражения — закончится ли всё стратегическим разгромом Израиля или просто созданием новой отправной точки для нового арабо-израильского конфликта.

Дата публикации 31 декабря 2023 года.