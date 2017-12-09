Польский эксперт: Германия и Франция будут флиртовать с Путиным — втайне от США Выступление главы немецкого МИД Зигмара Габриэля сводится к тому, что послевоенный миропорядок под верховенством США остался в прошлом, уверен польский эксперт Рафал Бжеский. В эфире телеканала Telewizja Republika он подчеркнул, что Германия вместе с Францией будут потихоньку флиртовать с Путиным, а США нечего будет сказать. 9 декабря 2017 Telewizja Republika

Польский генерал: Путин прекрасно знает, что с поляками лучше не связываться Россия не решится напасть на Польшу, уверен генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Telewizja Republika он отметил, что для этого у нее нет причин, да и потенциала, ведь иметь дело пришлось бы со всем НАТО. Поэтому Путин сосредоточивает внимание на других регионах: Грузии и Сирии – там проще. 25 октября 2016 Telewizja Republika

Telewizja Republika: Россия в глубокой изоляции – и это особенно опасно Нынешняя международная обстановка указывает на то, что Россия находится в глубокой изоляции. Но этот факт повышает уровень риска, уверен польский эксперт Виктор Росс. При этом он считает, что Москва не пересечет красную линию, за которой находится вооруженный конфликт, но продолжит пугать Запад, чтобы вынудить его пойти на уступки. 18 октября 2016 Telewizja Republika