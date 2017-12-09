Telewizja Republika
Польский эксперт: Германия и Франция будут флиртовать с Путиным — втайне от США
Выступление главы немецкого МИД Зигмара Габриэля сводится к тому, что послевоенный миропорядок под верховенством США остался в прошлом, уверен польский эксперт Рафал Бжеский. В эфире телеканала Telewizja Republika он подчеркнул, что Германия вместе с Францией будут потихоньку флиртовать с Путиным, а США нечего будет сказать.
Польский генерал: Путин прекрасно знает, что с поляками лучше не связываться
Россия не решится напасть на Польшу, уверен генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Telewizja Republika он отметил, что для этого у нее нет причин, да и потенциала, ведь иметь дело пришлось бы со всем НАТО. Поэтому Путин сосредоточивает внимание на других регионах: Грузии и Сирии – там проще.
Telewizja Republika: Россия в глубокой изоляции – и это особенно опасно
Нынешняя международная обстановка указывает на то, что Россия находится в глубокой изоляции. Но этот факт повышает уровень риска, уверен польский эксперт Виктор Росс. При этом он считает, что Москва не пересечет красную линию, за которой находится вооруженный конфликт, но продолжит пугать Запад, чтобы вынудить его пойти на уступки.
Экс-министр обороны: Россия «заминировала» отношения с Польшей
Пока Запад и США держат оборону на восточном фланге, Россия только и может, что раздражать нас и наших соседей, считает экс-министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В интервью Telewizja Republika он подчеркнул, что при этом Москва, добиваясь своих целей, все время провоцирует инциденты различной остроты, и тем самым она фактически «заминировала» отношения с Варшавой.