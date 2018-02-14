TVP Info: Россия оградилась от польских яблок белорусским эмбарго Россельхознадзор с 14 февраля запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии, чтобы прекратить импорт фруктов из стран, в отношении которых она ввела эмбарго, в том числе из Польши, передаёт TVP Info. Польский телеканал подчёркивает, что яблоки из Польши стали в России символом «негерметичности границ» и продолжающегося большого спроса на них. 14 февраля 2018 TVP Info

Мачеревич: мою внезапную отставку с восторгом восприняли в России Отставка для Антони Мачеревича стала ожидаемой неожиданностью. Об этом экс-министр обороны Польши заявил в интервью телеканалу TVP Info. Антони Мачеревич отметил, что эта новость особенно порадовала российских политиков. Мачеревич отметил, что расследование смоленской катастрофы продолжается. 18 января 2018 TVP Info

Польский генерал: Россия — это волк, который скинул овечью шкуру и показал клыки Возвращение России к риторике холодной войны вынудило НАТО обратиться к истокам и заняться защитой своей территории, а не только участием в экспедиционных миссиях за пределами альянса, заявил в беседе с телеканалом TVP Info генерал Пётр Блазеуш. Польский военный считает, что Россия скрывает реальный масштаб и цели учений «Запад-2017». 12 августа 2017 TVP Info

Польша привлечет Папу Римского к расследованию смоленской катастрофы Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что он и его коллеги по правящей партии «Право и справедливость» будут информировать Папу Римского Франциска о ходе расследования катастрофы президентского Ту-154М под Смоленском, которая, по его словам, по-прежнему вызывает много вопросов. Кроме того, члены партии обязались поднимать эту тему на различных международных форумах. 3 августа 2016 TVP Info

TVP Info: Министру обороны Польши вспомнилась российская «атака» дронов Комментируя очередной инцидент с участием российских транспортных самолетов, которые были перехвачены ВВС Великобритании над Балтикой, министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил и о других провокациях России, сообщает TVP Info. В частности, он обвинил Москву в якобы имевшей место массовой засылке беспилотных аппаратов в Польшу через Калининградскую область. 13 мая 2016 TVP Info