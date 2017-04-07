TV5 Monde: книгоиздатели надеются стать мостом между Россией и Францией В Париже открывается крупнейший книжный салон, и Россия будет на нём почётным гостем, пишет на своём сайте TV5 Monde. В сложившейся атмосфере напряжённости между Россией и Западом именно издательства, которые публикуют во Франции российскую литературу, рассчитывают помочь сближению Москвы и Парижа. 15 марта 2018 TV5 Monde

«Ощущение третьего мира»: эксперт TV5 Monde объяснил, зачем Путин заговорил об экономике В своём очередном послании Федеральному собранию Владимир Путин непривычно много говорил об экономических и социальных проблемах России, отмечает TV5 Monde. Причина в том, что плачевное состояние российской экономики и инфраструктуры вместе с войной в Сирии вызывают всё более ощутимое недовольство в российском обществе, считает обозреватель телеканала Сильман Зегиду. 2 марта 2018 TV5 Monde

TV5 Monde: Россию охватила футбольная лихорадка В Москве уже завтра состоится жеребьёвка финального турнира мирового футбольного первенства и уже можно видеть, как Россию поразила «лихорадка» чемпионата, сообщает канал France 2, сюжет которого ретранслирует TV5 Monde. Впрочем, как отмечают авторы сюжета, восторженное отношение к предстоящему турниру разделяют не все россияне. 30 ноября 2017 TV5 Monde

TV5 Monde: США угрожают Северной Корее полным уничтожением США угрожают «полностью уничтожить» северокорейский режим в ответ на запуск Пхеньяном новой баллистической ракеты, передаёт французский телеканал TV5 Monde. Как сообщается, новая ракета будет способна поражать цели по всей территории Соединённых Штатов. При этом в накалённой дипломатической обстановке только Москва и Пекин призывают Вашингтон и Пхеньян к примирению и диалогу. 30 ноября 2017 TV5 Monde

TV5 Monde: Россия взяла решение сирийского вопроса в свои руки Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве проходит под влиянием России, которая одерживает верх как в военном отношении, так и на дипломатическом поле, отмечает французский телеканал TV5 Monde. Сегодня даже западные союзники сирийской оппозиции готовы идти на уступки Москве и склоняют повстанцев к компромиссу с Дамаском, сообщается в репортаже. 29 ноября 2017 TV5 Monde

TV5 Monde: президент Судана поддержал сирийский курс Москвы Президенты России и Судана продемонстрировали дружбу и взаимопонимание на встрече в Сочи, передаёт французский телеканал TV5 Monde. В ходе своего визита в Москву Омар аль-Башир попросил у России защиты от агрессивных действий США и выразил поддержку операции России в Сирии. 24 ноября 2017 TV5 Monde

TV5 Monde: 2000 фотографий «русской пропаганды» на Pinterest — это анекдот После скандалов с Facebook, Google и Twitter ещё одна социальная сеть — Pinterest — объявила, что стала жертвой «российских троллей». Этот сервис используют сотни миллионов человек по всему миру, чтобы делиться рецептами и идеями для хобби, поэтому подобные заявления специалистов удивили. Тем более что, как отмечает TV5 Monde, 2000 подозрительных фотографий и одна страница, которые нашла у себя Pinterest, — это просто смешно. 16 октября 2017 TV5 Monde

TV5 Monde предложил переименовать прямую линию в «Минуту славы Путина» Прямая линия — это «закрытая и максимально контролируемая» передача, во время которой российский президент отвечает на вопросы своего народа. Такая характеристика прозвучала в эфире французского канала TV5 Monde, который отметил, что во время этой программы «Путин устраивает шоу». По словам журналистов, в России застой и рост бедности, а «новый российский царь» за девять месяцев до выборов пытается приободрить россиян. 16 июня 2017 TV5 Monde

TV5 Monde представил портрет «любимого императора» Путина TV5 Monde по случаю проведения в парижском Версале выставки, посвящённой трёхсотлетней годовщине визита во Францию Петра I, попросил историка Франсин-Доминик Лихтенхан рассказать об этом русском императоре, которого в сюжете канала называют «любимцем» Владимира Путина. По словам Лихтенхан, Пётр совершенно не соблюдал этикет, но активно интересовался науками, а во Францию приехал за идеями для превращения основанного им Санкт-Петербурга в настоящую столицу. 12 июня 2017 TV5 Monde

TV5: 39-летний Макрон прошёл «испытание Путиным» Французские журналисты в эфире TV5 Monde положительно оценили итоги встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина, заявив, что «испытание скорее пройдено». По их словам, исторического прорыва от этих переговоров никто и не ждал, но Макрону удалось показать, что он может быть прагматичным: вести с Россией диалог и при этом оставлять за собой право говорить любые вещи. 30 мая 2017 TV5 Monde