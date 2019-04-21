Экс-президент Польши: у Зеленского нет опыта в политике, но не стоит сбрасывать его со счетов

Несмотря на то, что в политическом плане Владимир Зеленский и близко не может сравниться с Петром Порошенко, по мнению экс-президента Польши Александра Квасьневского, на волне усталости и исчерпанного лимита общественного терпения лидер президентских выборов является своего рода символом перемен. При этом экс-глава Польши уверил, что нет никаких опасений касательно того, что Зеленский изменит прозападный курс Украины.