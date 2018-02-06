Svenska Dagbladet: датская армия усиливается перед лицом российской угрозы В ближайшие шесть лет правительство Дании намерено существенно увеличить отчисления в военную сферу. Как пишет Svenska Dagbladet, датское правительство мотивирует наращивание вооружений тем, что действия России представляют всё большую угрозу для страны. 6 февраля 2018 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet: США начали осознавать превосходство Путина в новой холодной войне США только сейчас с опозданием начинают понимать, что на самом деле «новая холодная война» уже идёт, причём выигрывает её российский президент Владимир Путин, пишет Svenska Dagbladet. До сих пор Путину удавалось практически все, что он предпринимал во внешней политике — и теперь его влияние в мире сильнее, чем когда-либо, отмечает автор. 31 октября 2017 Svenska Dagbladet

Шведский историк: Путин ещё может удивить россиян своим преемником За 17 лет у власти Владимир Путин стал синонимом сегодняшней России, пишет Svenska Dagbladet. Однако сегодня он оказался перед выбором. По мнению почётного профессора истории в Лундском университете Кристиана Гернера, во время президентских выборов Владимир Путин, вероятно, выпустит на сцену кого-то, кто продолжит его дело. 11 октября 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet рассказала, где Россия может «прощупать» восточный фланг НАТО На Западе опасаются, что учения России и Белоруссии «Запад-2017» могут перейти в «гибридную операцию» с целью прощупать восточный фланг НАТО, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, особые опасения вызывает Сувалкский коридор между границей Белоруссии и Калининградом, заняв который Россия полностью отрежет Прибалтику от главных сил НАТО. 11 июля 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet рассказала, как польские школьники победят «зелёных человечков» Опасаясь действий российских спецподразделений по крымскому сценарию, Польша работает над созданием сил территориальной обороны общей численностью 52 тыс. человек, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, в рамках этой программы польские школьники под руководством бывших кадровых военных проходят курс подготовки по отражению гибридной атаки. 10 июля 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet: шведы и финны нашли способ «уязвить российское эго» На фоне растущей напряжённости в отношениях Запада с Россией Швеция и Финляндия вошли в состав Объединённых экспедиционных сил, общее руководство которыми осуществляется Великобританией, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, хотя членство в данном элитном соединении и не приведёт к повышению чьего-либо военного потенциала, сам факт принятия такого решения без оглядки на интересы Москвы «уязвит российское эго». 2 июля 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet: в Латвии жива память о советской оккупации Латыши хорошо помнят свою историю и поэтому оказывают поддержку НАТО, поскольку альянс для них является гарантом независимости в будущем. Как пишет Svenska Dagbladet, государство должно делать всё возможное, чтобы из-за российской пропаганды, ориентированной на русскоязычное меньшинство, в стране не повторился крымский сценарий. 12 июня 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet: глава шведского МИД предостерегла Путина от «угроз» в адрес Стокгольма После слов президента России Владимира Путина о том, что Москве придётся принимать адекватные меры в случае присоединения Швеции к НАТО, глава МИД этой страны Маргот Вальстрём призвала Москву «воздержаться от угроз» в адрес Стокгольма, пишет Svenska Dagbladet. Как отметила Вальстрём, такие высказывания российского президента носят «контрпродуктивный» характер. 2 июня 2017 Svenska Dagbladet

SvD: ради защиты от «российской угрозы» Швеции можно и в долги влезть Швеция должна в кратчайшие сроки удвоить свой оборонный бюджет для ответа на «российскую угрозу», пишет для Svenska Dagbladet профессор экономики Карл Гамильтон. Так страна увеличит свой госдолг на 13%, но по мнению автора статьи, из-за высоких темпов роста ВВП она ничем не рискует. 24 мая 2017 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet: Москва способна расчленить Европу и без «Ялты 2.0» Несмотря на то что в последнее время часто обсуждается возможность раздела Европы по образцу Ялтинской конференции 1945 года, вероятность этого не слишком высока, пишет Svenska Dagbladet. Тем не менее, отмечает издание, даже не обладая мощью Советского Союза, Россия способна нанести серьёзный вред единой Европе, разжигая конфликты и сея нестабильность. 5 мая 2017 Svenska Dagbladet