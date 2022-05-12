Бывший французский военный: я видел преступления «Азова» — и у меня есть доказательства

Бывший военнослужащий французской армии Адриен Боке, который в ходе учений в Чаде получил перелом позвоночника и лишился возможности ходить, но затем смог восстановиться благодаря достижениям современной медицины, дал интервью радиостанции Sud Radio. В беседе с ведущим радиостанции Боке рассказал не только о своей только что опубликованной книге, где он подробно описывает своё возвращение к активной жизни, но и о недавних поездках на Украину, куда Боке отправлялся в качестве гуманитарного работника. По словам бывшего военного, во время этих поездок он стал свидетелем военных преступлений со стороны бойцов батальона «Азов», а также создания фейков американскими журналистами.