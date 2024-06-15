Sud Radio: гегемония доллара подорвана, однако финансы по-прежнему под контролем глобалистов
Монополия доллара позволяла США обречь любую экономику мира на крах, однако теперь при международных транзакциях — в том числе нефтяных сделках — всё чаще обходятся без посредничества американской валюты, рассказывает экономист и глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав в эфире Sud Radio. Это способствует экономическому росту тех стран, которые до этого не могли закупить достаточно долларов (например, Индии), что влияет на равновесие сил.
Ссылки по теме
-
France 24: после победы правых дни Украины могут быть сочтены
-
France info: власти заняты Украиной — французы считают, что при Макроне им «стало только хуже»
-
Французский политик: Париж подлил слишком много масла в огонь на Украине, вместо того чтобы установить мир
-
Исторический результат — France 24 о «сокрушительной» победе правых на европейских выборах