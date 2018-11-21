Sud Ouest: французские власти уравняют женщин и мужчин в правах на карьеру и заработок Французское правительство готовится представить меры по борьбе с неравной оплатой труда мужчин и женщин на предприятиях, сообщает Sud Ouest. Как отмечает издание, сегодня женщины во Франции в среднем зарабатывают на 25% меньше мужчин. Согласно новым правилам, предприятия, не обеспечивающие равных возможностей для сотрудников обоих полов, будут подвергнуты финансовым санкциям. 21 ноября 2018 Sud Ouest

SudOuest подсчитала все протокольные «проколы» Трампа в Туманном Альбионе Визит президента США в Великобританию не обошёлся без неловких моментов, пишет SudOuest. Трамп не только допустил бестактность, раскритиковав стратегию Терезы Мэй по брекситу, но также заставил ждать королеву Елизавету II и попозировал в кресле Уинстона Черчилля. 16 июля 2018 Sud Ouest

SudOuest: Литовские художники скрепили дружбу Путина и Трампа поцелуем На стене одного из кафе Вильнюса появилось граффити, на котором российский президент целует Дональда Трампа. Как пишет SudOuest, таким образом литовцы выражают свою обеспокоенность заявлениями американского кандидата в президенты, который критикует НАТО и симпатизирует России. 13 мая 2016 Sud Ouest

Sud-Ouest: Путин благодарен французской чете за «беспрецедентный жест» После того как французская супружеская чета Маге отправила две фамильные медали вдове погибшего в Сирии Александра Прохоренко, российский президент передал им личное письмо с благодарностью и приглашением приехать в Москву на празднование Дня Победы, пишет Sud-Ouest. 25 апреля 2016 Sud Ouest

Sud-Ouest: Россельхознадзору не понравилось мясо из «Ашана» Во время проверки, организованной в ряде российских магазинов французской сети «Ашан», эксперты Россельхонадзора обнаружили, что состав реализуемого компанией мясного фарша в большинстве случаев не соответствует заявленному, сообщает Ouest-France. По мнению специалистов российского агентства, руководство сети могло намеренно заменять некоторые виды мяса на более дешевые. 4 августа 2015 Sud Ouest