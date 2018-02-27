South China Morning Post
SCMP: пресытившись Парижем и Миланом, состоятельные китайские туристы осваивают Россию
Москва и Санкт-Петербург в последние годы привлекают всё больше богатых туристов из Китая, которым начинают надоедать главные направления Западной Европы, сообщает South China Morning Post. Как отмечается в материале издания, притоку китайцев способствует грамотная политика со стороны российских властей и предпринимателей, а также экономическая обстановка.
SCMP: Гонконг и Москва совместно подготовят бизнес-элиту Евразии
Пекин проводит беспрецедентную стратегию, направленную на экономическую интеграцию Европы и Азии, в результате чего растёт спрос на подготовленных управленцев, пишет South China Morning Post. Как сообщает издание, обеспечить регион менеджерами взялись Московская школа управления «Сколково» и Гонконгский университет науки и технологии.
SCMP: Россия претендует на роль главного посредника в северокорейском кризисе
Москва может потеснить Пекин в роли главного посредника в северокорейском кризисе, сообщает South China Morning Post. Ухудшение отношений между китайскими властями и Пхеньяном предоставило России возможность для наращивания своего влияния в регионе, причём не только геополитического, но и экономического, отмечает автор статьи.
SCMP: Россия и Китай юанем ударят по нефтедолларам
Пока США старательно изолируются от глобального рынка, Россия покоряет Азию нефтью и газом. По мнению Питера Гая из South China Morning Post, крупные сделки Москвы с тем же Пекином могут поставить крест на господстве доллара в энергетической сфере. Впрочем, для успешной реализации планов партнёрам придётся побороть не только суровый климат, но и взаимное недоверие.
SCMP: если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, у директора ЦРУ о нём расспрашивать не стоит
Если в один прекрасный день северокорейский лидер Ким Чен Ын не явится на работу, то не стоит задавать по этому поводу вопросы директору ЦРУ Майку Помпео, пишет South China Morning Post. Кроме того, Помпео пообещал не только не комментировать исчезновение Кима, но и сделать ЦРУ «ещё более смертоносной организацией».
South China Morning Post: соперничество с США не сделает Китай и Россию союзниками
Развитие военного сотрудничества и совместные учения России и Китая говорят об общем стремлении двух стран помешать господству США, однако соперничество с Вашингтоном не поможет Москве и Пекину заключить долгосрочный стратегический союз, считает обозреватель South China Morning Post. По его мнению, крупнейшим державам Евразии не удастся так легко преодолеть долгую историю конфликтных отношений и несовпадение национальных интересов.
SCMP: у Москвы и Пекина разные интересы, но оба не хотят краха режима в Пхеньяне
Россия и Китай — два оставшихся союзника Северной Кореи, и ядерные испытания Пхеньяна их весьма беспокоят. У них разные интересы в регионе, но эти страны договорились сотрудничать в разрешении северокорейской ядерной проблемы, чтобы избежать падения режима в КНДР, который приведёт к новой нестабильности у их границ, пишет South China Morning Post.
SCMP: Совет Безопасности ООН осудил ракетный пуск КНДР
Совбез ООН осудил последние ракетные испытания Северной Кореи, сообщает South China Morning Post. Тем не менее пока Совет Безопасности решил не вводить каких-либо новых мер для сдерживания Пхеньяна.
SCMP: ополченцы юга США готовятся воевать с Россией, Северной Кореей и своим же правительством
В США насчитывается порядка 165 «антиправительственных ополчений», готовых воевать не только против внешних врагов, но и против американских властей, — но при этом, как ни парадоксально, поддерживающих Дональда Трампа, пишет South China Morning Post. Корреспонденту издания удалось пообщаться с представителями одной из подобных групп и познакомиться с их бытом.
SCMP: кризис с КНДР адмирал США хочет решать ядерным оружием в Японии
Раз уж Северная Корея не собирается отказываться от своей программы, следует позволить обзавестись ядерным оружием и Японии, утверждает бывший командующий Тихоокеанским флотом США отставной вице-адмирал Джон Бёрд. По его мнению, это заставит Китай сильнее давить на Пхеньян, а также поумерит его протесты в отношении американских ПРО в Южной Корее, пишет South China Morning Post.
SCMP: для стран АСЕАН Россия — партнёр, который не задаёт лишних вопросов
Экономика стран Юго-Восточной Азии стремительно развивается, что позволило многим из этих государств увеличить расходы на оборону. Это необходимая мера в условиях растущей угрозы терроризма в регионе. Однако западные страны критикуют многие государства Юго-Восточной Азии за слишком жёсткую антитеррористическую политику, якобы нарушающую права человека. Зато Россия становится торговым партнёром, который «без лишних условий» продаёт качественное оружие, тем самым завоёвывая себе всё большее влияние в регионе, утверждает Мэтью Эбби в South China Morning Post.