SCMP: пресытившись Парижем и Миланом, состоятельные китайские туристы осваивают Россию Москва и Санкт-Петербург в последние годы привлекают всё больше богатых туристов из Китая, которым начинают надоедать главные направления Западной Европы, сообщает South China Morning Post. Как отмечается в материале издания, притоку китайцев способствует грамотная политика со стороны российских властей и предпринимателей, а также экономическая обстановка. 27 февраля 2018 South China Morning Post

SCMP: Гонконг и Москва совместно подготовят бизнес-элиту Евразии Пекин проводит беспрецедентную стратегию, направленную на экономическую интеграцию Европы и Азии, в результате чего растёт спрос на подготовленных управленцев, пишет South China Morning Post. Как сообщает издание, обеспечить регион менеджерами взялись Московская школа управления «Сколково» и Гонконгский университет науки и технологии. 20 февраля 2018 South China Morning Post

SCMP: Россия претендует на роль главного посредника в северокорейском кризисе Москва может потеснить Пекин в роли главного посредника в северокорейском кризисе, сообщает South China Morning Post. Ухудшение отношений между китайскими властями и Пхеньяном предоставило России возможность для наращивания своего влияния в регионе, причём не только геополитического, но и экономического, отмечает автор статьи. 10 декабря 2017 South China Morning Post

SCMP: Россия и Китай юанем ударят по нефтедолларам Пока США старательно изолируются от глобального рынка, Россия покоряет Азию нефтью и газом. По мнению Питера Гая из South China Morning Post, крупные сделки Москвы с тем же Пекином могут поставить крест на господстве доллара в энергетической сфере. Впрочем, для успешной реализации планов партнёрам придётся побороть не только суровый климат, но и взаимное недоверие. 27 октября 2017 South China Morning Post

SCMP: если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, у директора ЦРУ о нём расспрашивать не стоит Если в один прекрасный день северокорейский лидер Ким Чен Ын не явится на работу, то не стоит задавать по этому поводу вопросы директору ЦРУ Майку Помпео, пишет South China Morning Post. Кроме того, Помпео пообещал не только не комментировать исчезновение Кима, но и сделать ЦРУ «ещё более смертоносной организацией». 22 октября 2017 South China Morning Post

South China Morning Post: соперничество с США не сделает Китай и Россию союзниками Развитие военного сотрудничества и совместные учения России и Китая говорят об общем стремлении двух стран помешать господству США, однако соперничество с Вашингтоном не поможет Москве и Пекину заключить долгосрочный стратегический союз, считает обозреватель South China Morning Post. По его мнению, крупнейшим державам Евразии не удастся так легко преодолеть долгую историю конфликтных отношений и несовпадение национальных интересов. 4 октября 2017 South China Morning Post

SCMP: у Москвы и Пекина разные интересы, но оба не хотят краха режима в Пхеньяне Россия и Китай — два оставшихся союзника Северной Кореи, и ядерные испытания Пхеньяна их весьма беспокоят. У них разные интересы в регионе, но эти страны договорились сотрудничать в разрешении северокорейской ядерной проблемы, чтобы избежать падения режима в КНДР, который приведёт к новой нестабильности у их границ, пишет South China Morning Post. 10 сентября 2017 South China Morning Post

SCMP: Совет Безопасности ООН осудил ракетный пуск КНДР Совбез ООН осудил последние ракетные испытания Северной Кореи, сообщает South China Morning Post. Тем не менее пока Совет Безопасности решил не вводить каких-либо новых мер для сдерживания Пхеньяна. 30 августа 2017 South China Morning Post

SCMP: ополченцы юга США готовятся воевать с Россией, Северной Кореей и своим же правительством В США насчитывается порядка 165 «антиправительственных ополчений», готовых воевать не только против внешних врагов, но и против американских властей, — но при этом, как ни парадоксально, поддерживающих Дональда Трампа, пишет South China Morning Post. Корреспонденту издания удалось пообщаться с представителями одной из подобных групп и познакомиться с их бытом. 18 августа 2017 South China Morning Post

SCMP: кризис с КНДР адмирал США хочет решать ядерным оружием в Японии Раз уж Северная Корея не собирается отказываться от своей программы, следует позволить обзавестись ядерным оружием и Японии, утверждает бывший командующий Тихоокеанским флотом США отставной вице-адмирал Джон Бёрд. По его мнению, это заставит Китай сильнее давить на Пхеньян, а также поумерит его протесты в отношении американских ПРО в Южной Корее, пишет South China Morning Post. 16 августа 2017 South China Morning Post