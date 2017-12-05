Polska Times
Глава МИД Польши: раз за Крым Украина не объявила России войну, то и нам не стоит
Польша едет в Россию на ЧМ по футболу играть с другими командами, а не с российским правительством, заявил в беседе с порталом Polska Times министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он подчеркнул, что мир не является чёрно-белым и в нём много оттенков серого. И раз за Крым не стала воевать Украина, то и Польше этого делать ни к чему.
Корвин-Микке: Россия права, считая НАТО угрозой
«Россия жаждет войны – смотрите, как близко она подобралась к базам НАТО». Эта шутка из интернета приходит на ум польскому евродепутату Янушу Корвину-Микке, когда речь заходит о том, кто настоящий агрессор: Россия или НАТО. По мнению политика, Москва совершенно справедливо считает действия альянса угрозой, поскольку не ее войска все ближе к США, а войска США все ближе к ней.