Глава МИД Польши: раз за Крым Украина не объявила России войну, то и нам не стоит

Польша едет в Россию на ЧМ по футболу играть с другими командами, а не с российским правительством, заявил в беседе с порталом Polska Times министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он подчеркнул, что мир не является чёрно-белым и в нём много оттенков серого. И раз за Крым не стала воевать Украина, то и Польше этого делать ни к чему.