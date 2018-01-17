Чешский профессор: антироссийские санкции — политическая ошибка Запада Политика санкций, в том числе и антироссийских, является ошибкой, поскольку экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, уверен чешский профессор, один из самых уважаемых экономистов страны Милан Зелены. Как он рассказал в интервью Parlamentní listy, ограничения только вредят невинным людям, укрепляют позиции политических элит и ускоряют негативную трансформацию отстающих экономик. 17 января 2018 Parlamentní Listy

Бывший евродепутат: Запад для Чехии — уже не надежда, а угроза Запад теперь уже не похож на «маяк свободы, проблески которого давали надежду» жителям Восточной Европы, заявил в интервью Parlamentní Listy бывший депутат Европарламента от Чехии Иво Стрейчек. По его мнению, несмотря на громкие заявления политиков и СМИ, «главной угрозой» для Европы в целом и Чехии в частности сейчас стала вовсе не Россия, а «сам современный Запад». 11 января 2018 Parlamentní Listy

Чешский дипломат призвал Европу готовиться к украинской катастрофе Согласно данным опросов, в случае резкого ухудшения экономической ситуации на Украине 60% молодых людей готовы уехать за рубеж. Как считает бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта, это станет серьёзной проблемой, к которой Европе необходимо готовиться ввиду реальности катастрофического сценария. 7 июня 2017 Parlamentní Listy

Parlamentní Listy: «Майдан» не унизил, а только сделал Россию сильнее По замыслу западных политиков, «цветная революция» на Украине в 2014 году должна была «унизить и ослабить» Российскую Федерацию, пишет чешское издание Parlamentní Listy. Несмотря на это, Россия сегодня – «сверхдержава номер один в мире», констатирует автор статьи Йиржи Вывадил. По его мнению, все это благодаря «идиотскому “майдану”» и «идеальной шахматной реакции» российского лидера Владимира Путина. 25 сентября 2016 Parlamentní Listy

Черногорский журналист: НАТО – террористическая организация Североатлантический альянс – это террористическая организация, на счету которой тысячи жизней, уверен черногорский журналист, лидер движения «Нет войне, нет НАТО» Гойко Райчевич. В интервью изданию Parlamentní Listy он заявил, что НАТО пытается показать Россию одним из главных врагов мира, однако на самом деле именно Москва является одним из важных гарантов спокойствия. 4 июля 2016 Parlamentní Listy

Чешский историк: Германия сделала из России «сатану» Сегодня главным врагом европейцев сделали Россию. Такую политику навязывает Германия, которая с давних времен не желала видеть сильных противников на востоке, считает чешский историк Властимил Вондрушка. Как он пишет в статье для издания Parlamentní Listy, Берлин ошибается, поскольку люди, которые не могут и не хотят договориться со своими соседями, не должны находиться у власти. 21 июня 2016 Parlamentní Listy

Чешский дипломат: «Агрессивная Россия» — предлог для активизации НАТО Вместе с проездом американского конвоя по территории Чехии всплыла и «самая черная грязь со дна чешской политики», заявил в интервью Parlamentní Listy бывший министр и экс-посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта. По его мнению, США намеренно пугают союзников «агрессивной Россией», чтобы восстановить обороноспособность ЕС, а ситуация в России сейчас лучше, чем в Европе, страдающей от наплыва мигрантов. 7 июня 2016 Parlamentní Listy

Чешский эксперт: Если НАТО спровоцирует войну с РФ, живые позавидуют мертвым Инициатива министра обороны по отправке чешских военнослужащих на границу с Россией для выражения лояльности НАТО повышает опасность разжигания ядерной войны, предупреждает военный аналитик Мартин Коллер. Неважно, где и под каким предлогом НАТО спровоцируют войну с Россией — в любом случае, это вызовет ядерный удар, и тогда «выжившие будут завидовать мертвым», заявил он в интервью Parlamentní Listy. 28 мая 2016 Parlamentní Listy

Parlamentní Listy: Якунин призывает мир вспомнить о Библии, чтобы выжить Глава форума «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин считает, что кризис в международных отношениях надо преодолеть путем глобального диалога, пока человечество не оказалось на грани гибели. В мире накоплено огромное количество оружия массового уничтожения, люди испытывают негативные последствия экспериментов с генетикой, происходят гонения и убийства христиан — а между тем многим пора задуматься и обратиться к Библии, чтобы вспомнить, что наши знания об этом мире весьма ограничены, отметил Якунин в интервью Parlamentní Listy. 1 апреля 2016 Parlamentní Listy

Бывший советник президента Чехии: В России демократия, а ЕС на грани коллапса Миграционный кризис в Европе обострился до катастрофических масштабов и может спровоцировать распад ЕС на фоне усугубляющихся экономических проблем. А уровень жизни в России за последние годы заметно улучшился, считает бывший советник президента Чехии Томаш Гаас. По его мнению, западные политики намеренно «делают из россиян врагов» вместо того, чтобы всерьез заняться решением собственных проблем. 10 марта 2016 Parlamentní Listy