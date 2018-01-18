Nihon Keizai Shimbun
Nihon Keizai Shimbun: Россия возвращает свои позиции в Юго-Восточной Азии
В то время как Запад утрачивает своё влияние в Юго-Восточной Азии, Россия возвращает позиции в регионе. Как пишет издание Nihon Keizai Shimbun, распространяющийся в регионе авторитаризм даёт Москве свободу для манёвра, что вызывает большую обеспокоенность у США
NKS: Вашингтон сам обеспечил Москве и Пекину плацдарм в своём «тылу»
Антиамериканская политика Венесуэлы всегда была помехой для правительства США, однако американские власти не отказывались от импорта венесуэльской нефти. Теперь Вашингтон вводит в отношении Каракаса новые санкции, что, как пишет Nihon Keizai Shimbun, приведет к росту влияния Москвы и Пекина «в тылу» США.
Nikkei: морские ежи и экскурсии помогут наладить отношения Москвы и Токио
Совместная хоздеятельность в районе Курильских островов, которые японцы традиционно называют «северными территориями», должна помочь приблизиться к урегулированию разногласий между Москвой и Токио, полагает Nihon Keizai Shimbun. В ходе консультаций в Москве правительство Японии намерено предложить проект приоритетного развития морской промышленности, включая разведение морских ежей, а также организацию морских круизов. Это должно стать «пробным шаром» для совместной работы в районе островов, отмечается в статье.
Nihon Keizai Shimbun: Трамп раскалывает американо-европейский союз
Американо-европейские отношения после избрания президентом США Дональда Трампа переживают не лучшие времена, и это стало причиной возникновения трений, связанных с Россией. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, если на этом фоне союз США и Европы ослабнет, отношения с Россией станут ещё более нестабильными.
Nikkei: попытки поладить с Путиным отдаляют Токио от союзного Вашингтона
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил практиковать «новый подход» к России и наладить с ней отношения. Однако обозреватель Nihon Keizai Shimbun предупреждает: излишняя близость с Москвой может выйти Токио боком, особенно если в союзнических ему Соединённых Штатах обострится скандал из-за российских связей команды Трампа.
Nikkei: Путин подложил США и Японии «курильскую мину»
Москва использует переговоры о спорных территориях, чтобы вбить клин между Токио и Вашингтоном, считает Nihon Keizai Shimbun. По мнению издания, если этот «российский гамбит» окажется успешным, эффект от него почувствуют на себе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Премьер Абэ: Перемен нет – сначала все острова, затем мирный договор
Японские парламентарии потребовали ответа у премьера страны Синдзо Абэ в связи с предположениями о том, что Токио в ходе переговоров с Москвой исходит из теории «вернуть сначала два острова из четырех». Японский лидер подчеркнул, что позиция его правительства не отходит от былой практики: все четыре острова Токио намеревается вернуть разом, а затем заключить мирный договор, сообщает Nihon Keizai Shimbun.
Nikkei: Токио надеется соблазнить Москву «беспрецедентным» предложением
Токио надеется добиться от Москвы уступок в территориальном споре, соблазнив ее «беспрецедентным» экономическим сотрудничеством, пишет Nikkei. «Чтобы очаровать Россию», Япония готова инвестировать в развитие Дальнего Востока, предоставить россиянам доступ к новейшим технологиям, развивать туризм и строить предприятия на российской территории.
Nikkei: Фортуна раз за разом делает Путину подарки
Удача буквально преследует Владимира Путина во внешней политике, пишет в своей статье для Nikkei американский политолог Иен Бреммер. По его словам, российский президент получает выгоду от различных международных кризисов, даже не имея к ним непосредственного отношения.
Nikkei: Вместе Москва и Анкара наведут порядок на Ближнем Востоке
И Россия, и Турция в состоянии сыграть серьезную роль в стабилизации Ближнего Востока, поэтому их сближение друг с другом очень важно, считает Nihon Keizai Shimbun. Издание уверено, что Анкара смогла бы сыграть роль посредника между Москвой и Западом, а президент Путин, помирившись с Турцией, мог бы с новыми силами заняться урегулированием ближневосточного кризиса.
Кудрин: Политические риски негативно влияют на привлечение инвесторов в Россию
Экономист и друг Владимира Путина, которого в его окружении считают «светлой головой», заявил в интервью Nihon Keizai Shimbun, что через двадцать лет объем торговли России с Востоком и с Западом, скорее всего, сравняется. Приток иностранных инвестиций пока не особенно ощутим, но интерес инвесторов к России явно начал вновь расти, утверждает бывший министр финансов.