Nihon Keizai Shimbun: Россия возвращает свои позиции в Юго-Восточной Азии В то время как Запад утрачивает своё влияние в Юго-Восточной Азии, Россия возвращает позиции в регионе. Как пишет издание Nihon Keizai Shimbun, распространяющийся в регионе авторитаризм даёт Москве свободу для манёвра, что вызывает большую обеспокоенность у США 18 января 2018 Nihon Keizai Shimbun

NKS: Вашингтон сам обеспечил Москве и Пекину плацдарм в своём «тылу» Антиамериканская политика Венесуэлы всегда была помехой для правительства США, однако американские власти не отказывались от импорта венесуэльской нефти. Теперь Вашингтон вводит в отношении Каракаса новые санкции, что, как пишет Nihon Keizai Shimbun, приведет к росту влияния Москвы и Пекина «в тылу» США. 2 декабря 2017 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: морские ежи и экскурсии помогут наладить отношения Москвы и Токио Совместная хоздеятельность в районе Курильских островов, которые японцы традиционно называют «северными территориями», должна помочь приблизиться к урегулированию разногласий между Москвой и Токио, полагает Nihon Keizai Shimbun. В ходе консультаций в Москве правительство Японии намерено предложить проект приоритетного развития морской промышленности, включая разведение морских ежей, а также организацию морских круизов. Это должно стать «пробным шаром» для совместной работы в районе островов, отмечается в статье. 17 августа 2017 Nihon Keizai Shimbun

Nihon Keizai Shimbun: Трамп раскалывает американо-европейский союз Американо-европейские отношения после избрания президентом США Дональда Трампа переживают не лучшие времена, и это стало причиной возникновения трений, связанных с Россией. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, если на этом фоне союз США и Европы ослабнет, отношения с Россией станут ещё более нестабильными. 11 июня 2017 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: попытки поладить с Путиным отдаляют Токио от союзного Вашингтона Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил практиковать «новый подход» к России и наладить с ней отношения. Однако обозреватель Nihon Keizai Shimbun предупреждает: излишняя близость с Москвой может выйти Токио боком, особенно если в союзнических ему Соединённых Штатах обострится скандал из-за российских связей команды Трампа. 21 марта 2017 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: Путин подложил США и Японии «курильскую мину» Москва использует переговоры о спорных территориях, чтобы вбить клин между Токио и Вашингтоном, считает Nihon Keizai Shimbun. По мнению издания, если этот «российский гамбит» окажется успешным, эффект от него почувствуют на себе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 26 декабря 2016 Nihon Keizai Shimbun

Премьер Абэ: Перемен нет – сначала все острова, затем мирный договор Японские парламентарии потребовали ответа у премьера страны Синдзо Абэ в связи с предположениями о том, что Токио в ходе переговоров с Москвой исходит из теории «вернуть сначала два острова из четырех». Японский лидер подчеркнул, что позиция его правительства не отходит от былой практики: все четыре острова Токио намеревается вернуть разом, а затем заключить мирный договор, сообщает Nihon Keizai Shimbun. 3 октября 2016 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: Токио надеется соблазнить Москву «беспрецедентным» предложением Токио надеется добиться от Москвы уступок в территориальном споре, соблазнив ее «беспрецедентным» экономическим сотрудничеством, пишет Nikkei. «Чтобы очаровать Россию», Япония готова инвестировать в развитие Дальнего Востока, предоставить россиянам доступ к новейшим технологиям, развивать туризм и строить предприятия на российской территории. 1 октября 2016 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: Фортуна раз за разом делает Путину подарки Удача буквально преследует Владимира Путина во внешней политике, пишет в своей статье для Nikkei американский политолог Иен Бреммер. По его словам, российский президент получает выгоду от различных международных кризисов, даже не имея к ним непосредственного отношения. 13 августа 2016 Nihon Keizai Shimbun

Nikkei: Вместе Москва и Анкара наведут порядок на Ближнем Востоке И Россия, и Турция в состоянии сыграть серьезную роль в стабилизации Ближнего Востока, поэтому их сближение друг с другом очень важно, считает Nihon Keizai Shimbun. Издание уверено, что Анкара смогла бы сыграть роль посредника между Москвой и Западом, а президент Путин, помирившись с Турцией, мог бы с новыми силами заняться урегулированием ближневосточного кризиса. 11 августа 2016 Nihon Keizai Shimbun