Историк: Пекин, Москва и Пхеньян создают «энтропию», и разобщённым США её не преодолеть Хотя мир пережил беспрецедентно долгий период мира, из-за «энтропии», создающейся в том числе из-за политики Китая, России и КНДР, этот период может завершиться новой масштабной войной, пишет в своей статье для National Review историк Джерри Хендрикс. По мнению Хендрикса, чтобы не допустить подобного, США следует сосредоточиться на поддержании международных институтов, а также разобраться с внутренними разногласиями. 2 января 2018 National Review

National Review: в случае войны НАТО нужно лишить Путина его ферзя — Калининграда «Путинское вторжение» в Прибалтику — это лишь вопрос времени, пишет в своей статье для National Review отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс. По его словам, в случае конфликта с Россией НАТО должно обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Добиться этого можно лишь при условии, что военный альянс сможет нейтрализовать оборону Калининграда, считает Хендрикс. 21 декабря 2017 National Review

National Review: «русское дело» Трампа слабо на доказательства Вполне возможно, что американские спецслужбы сделали своё заключение о «шпионской деятельности русских» с высокой степенью уверенности — но это не означает, что получится доказать всё в ходе судебного процесса, предупреждает National Review. Информация, на которой основаны эти заключения, часто носит фрагментарный характер и крайне чувствительна. И даже если спецпрокурор Роберт Мюллер действительно возбудит дело о «шпионском заговоре», то доказать «вину русских» и убедить в этом всех присяжных будет крайне сложно, говорится в статье. 13 декабря 2017 National Review

National Review: критики Путина просто ему завидуют На Западе распространяется идея о том, что Владимир Путин оказывает решающее влияние на многие происходящие события. Однако, как пишет National Review, преувеличение способностей российского президента говорит о том, что критики Путина втайне завидуют всему тому, что они ему приписывают. 7 декабря 2017 National Review

National Review: помогать Америке — не в интересах «кагэбэшника Путина» Дональд Трамп может искренне верить, что Владимир Путин способен стать надёжным союзником США, но это не так, считает автор National Review Джона Голдберг. Российский президент не станет помогать своему американскому коллеге, а скорее продолжит сеять раскол в западном обществе. Ведь именно этому его учили в КГБ, уверен публицист. 20 ноября 2017 National Review

National Review: санкции — хорошо, но «жёсткая сила» для США важнее Принимая антироссийские санкции, Соединённые Штаты не должны забывать и о развитии своей оборонной сферы, поскольку именно она даёт основание для использования «мягкой силы», пишет National Review. По словам журналиста издания, Вашингтону нельзя недооценивать своих противников, которые сумели выстроить внушительные вооружённые силы и могут их применить, чтобы изменить расстановку сил. 3 августа 2017 National Review

National Review: Запад погубят не русские ракеты, а собственные СМИ Россия обладает ядерным оружием, способным нанести большой ущерб и убить множество людей, но она не может искоренить западные ценности, пишет журналист Дэннис Прагер в своей статье на портале National Review. Этим, по его словам, занимаются сами СМИ и университеты Запада, продвигая левые взгляды и мультикультурализм. 19 июля 2017 National Review

National Review: сближаясь с Россией, Турция становится «троянским конём в НАТО» Президент Эрдоган отворачивается от Запада и налаживает отношения с Россией, однако, как пишет National Review, опасность заключается не в том, что Турция может выйти из НАТО, а в том, что она там останется. По мнению автора статьи, Турция может стать своего рода троянским конём, парализуя процесс принятия решений и снижая эффективность альянса. 27 апреля 2017 National Review

National Review припомнил Обаме усиление ИГ и другие «достижения» По итогам 8-летнего правления Барака Обамы можно констатировать, что его внешняя и внутренняя политика в целом потерпела фиаско, пишет National Review. По словам издания, американский президент не смог реформировать систему здравоохранения и решить экономические трудности США. Он не только не принёс обещанный мир в Ирак, но и позволил появиться и окрепнуть «Исламскому государству». 13 января 2017 National Review

Конспирология от National Review: Путину выгодны теракты ИГ в Европе Издание National Review опубликовало статью, где перечислены три причины, по которым Россия обостряет конфликт в Сирии на всех фронтах. Кроме того, журналист выдвинул конспирологическую теорию о том, что Путину выгодны теракты ИГ в Европе, так как они вынудят Запад смириться с правлением Асада в Сирии. 22 августа 2016 National Review