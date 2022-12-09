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Читатели National Review назвали позором обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и США произвели обмен Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер. Читатели издания National Review назвали эту «сделку» позором для Америки. По их мнению, администрация Байдена обменяла Грайнер только потому, что она чёрная и выступает в поддержку сексуальных меньшинств. Кроме того, таким образом власти США просто пытаются собрать на этом голоса.
Читатели National Review назвали позором обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута
AP

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из-под стражи в России. Как пишет National Review, это произошло в ходе обмена заключёнными после нескольких месяцев содержания гражданки США в тюрьме по обвинению в ввозе в страну запрещённых веществ. Грайнер была освобождена в результате обмена на Виктора Бута. На прошлой неделе президент Байден подписал соглашение, которое было окончательно оформлено в четверг в Объединённых Арабских Эмиратах.

Российские власти задержали Грайнер в феврале этого года после того, как в её багаже в московском аэропорту были обнаружены картриджи с марихуаной. Она предстала перед судом и признала себя виновной в хранении запрещённых веществ. Грайнер написала Байдену личное письмо, в котором умоляла его попытаться договориться о её возвращении в США.
 
Бут, известный как Торговец смертью, был приговорен в 2012 году к 25 годам тюремного заключения по четырём пунктам обвинения в сговоре с целью убийства граждан США, приобретения и экспорта зенитных ракет и предоставлении материальной поддержки террористической организации за рубежом. Он был арестован в 2008 году в ходе спецоперации в Таиланде и обвинён в поставках Революционным вооружённым силам Колумбии оружия, которое, как утверждают США, предназначалось для убийства американцев. Байден подписал приказ о смягчении приговора Буту и досрочном прекращении его тюремного заключения.
 
Первоначально предложенный план по возвращению Грайнер, над которым работали Министерство юстиции, Государственный департамент и официальные лица Белого дома, должен был включать освобождение отставного морского пехотинца США Пола Уилана. Уилан находится в тюрьме в России почти четыре года после того, как его осудили по обвинению в шпионаже.
 
«Мы не забыли о Поле Уилане», — сказал Байден в четверг.
 
Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что освобождение Уилана и ещё одного американского военного зависит от сотрудничества с Россией.
 
«Другая сторона имеет решающее право голоса в этом вопросе. Это не просто то, чего мы хотим. Это то, на что они готовы», — сказал он, добавив, что администрация Байдена продолжит добиваться возвращения домой обоих американских заключённых. 
 
«Так или иначе, рано или поздно мы этого добьёмся», — сказал он.
 
Комментарии читателей на сайте National Review
 
Tom Jones: Уилана тоже нужно забрать домой. Тем не менее он не герой. Он был уволен из армии за плохое поведение, среди прочего, за кражу в особо крупных размерах. После увольнения он был осуждён за другие преступления. Скорее всего, он виновен в шпионаже в России не в пользу правительства США, а в пользу каких-то других организаций. Парень грязный до мозга костей.
 
PO’d Patriot: А с чего вдруг столько крика об этом Уилане? Он же не баба, не гей, не чёрный и не спортивная звезда! Байден, ты давай, опомнись. Уж будь, пожалуйста, последовательным!
 
mikepric97: И после этого эти идиоты демократы и прогрессивисты будут кричать о том, что это Трамп был щенком у Путина?! Как бы не так. На себя посмотрите!
 
ryan_b: Чего мы все ноем по этой Грайнер? Она совершила преступление в России? Совершила. Она сама попёрлась в Россию? Сама. Ну вот и всё!
 
D_Ohm: Кстати, вы только прикиньте, как по поводу этой АМЕРИКАНО-РОССИЙСКОЙ сделки ярится Зеленский!
 
Mucifer: Действительно. Мы только что вернули в Россию российского торговца оружием, одновременно финансируя войну против русских на Украине. Разве КАКАЯ-ЛИБО предыдущая администрация, включая Обаму и Клинтона, стала бы даже разговаривать с Россией об обмене заключёнными, не требуя, чтобы они сначала прекратили посыпать ракетами украинские жилые дома?
 
Callipygian: А чего нам гордиться этой Грайнер? Она наговорила столько гадостей об Америке. Вот сейчас мы её вытащили. Она должна глубоко поблагодарить свою страну. Дождёмся ли мы от неё благодарности?
 
dwc217649: Байден в своём репертуаре. Конченый дурак! Вытащить из заключения какую-то девку и отдать русским торговца оружием. Да ещё оставить гнить в русской тюрьме двух американских военнослужащих! Только Байден способен на это! Да его нужно подвергнуть не импичменту, а суду за государственную измену!
 
bruce_bevitz: Грайнер спас её «воукизм». Рыбак рыбака видит издалека. Это всё воукизм демократов. При этом в русских тюрьмах остаются многие американцы, не такие чёрные, не такие ЛГБТ, и не такие воук-продвинутые!
 
Hellbound: Так тупые демократы играют в шахматы. «Если я передвину свою пешку вот сюда, тогда ты сможешь взять у меня офицера». Правда, выгодная сделка?! Ха-ха!
 
MidwestMindset: Мы выбрасываем миллиарды наших налоговых денег на финансирование украинцев в их конфликте с русскими, а Байден меняет одного из опаснейших торговцев оружием в мире на что-то непонятное, чтобы только потрафить русским. Большую некомпетентность и посмешище и представить себе трудно!
 
Amphipolis: Русские всё поняли. Вот увидите, теперь они станут охотиться на американцев и ловить всех подряд!
 
Bob Loblaw: Да-а. Ну что тут скажешь? Ясно, что Путин играет в шахматы, а Байден... в шашки!
 
Mdmeldon: Это вы ещё хорошо думаете о Байдене. Он, наверное, посмотрел бы на шашечную доску и спросил удивлённо: «Кто это и зачем так красиво расчертил здесь эти линии?».
 
ernest_dubrul: «...за вменяемый ей ввоз в страну запрещённых веществ». Ну вот зачем мы опять всё врём? Ничего «вменяемого» в этом деле нет. Грайнер призналась в содеянном, сослалась на неведение и признала свои незаконные действия в суде. Вот и всё.
 
joe smith: Как хотелось бы верить в то, что Байден делает это просто из чувства человечности. Но прямо перед Рождеством? Да он и его жуткие кукловоды просто пытаются собрать на этом голоса!
 
YeastWhisperer: Вот оно и состоялось. Теперь Байден стал путинским щенком!
 
Sniggle: Отвратительная и постыдная сделка для Соединённых Штатов!
 
Last Old Phone Guy: Мой совет Уилану: пусть он объявит себя женщиной-трансгендером. И он окажется на следующем же самолёте в Америку.  Если же он этого не сделает, то гнить ему в тюрьме до тех пор, пока Белый дом не займёт нормальный республиканец.
 
Boney: 1:0 в пользу России!
 
chouseworth: Если бы Грайнер не была чернокожей, лесбиянкой, громко кричащей демократкой и человеком, ненавидящим Америку, она бы осталась в российской тюрьме. Политика идентичности снова побеждает. Теперь она, вероятно, напишет книгу, появится среди знаменитостей в качестве национального героя, а через пару лет выступит на национальном съезде Демократической партии.
 
old_dominion: У нас в администрации Байдена самые плохие переговорщики на планете. Торговец смертью свободен. А чем же ещё подсластить русским их победу? Я уверен, что сегодня вечером в Москве приземлится самолёт с поддонами денег или компьютерных чипов.
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источник
National Review США Северная Америка
теги
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