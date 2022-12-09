Читатели National Review назвали позором обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Россия и США произвели обмен Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер. Читатели издания National Review назвали эту «сделку» позором для Америки. По их мнению, администрация Байдена обменяла Грайнер только потому, что она чёрная и выступает в поддержку сексуальных меньшинств. Кроме того, таким образом власти США просто пытаются собрать на этом голоса.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из-под стражи в России. Как пишет National Review, это произошло в ходе обмена заключёнными после нескольких месяцев содержания гражданки США в тюрьме по обвинению в ввозе в страну запрещённых веществ. Грайнер была освобождена в результате обмена на Виктора Бута. На прошлой неделе президент Байден подписал соглашение, которое было окончательно оформлено в четверг в Объединённых Арабских Эмиратах.

Российские власти задержали Грайнер в феврале этого года после того, как в её багаже в московском аэропорту были обнаружены картриджи с марихуаной. Она предстала перед судом и признала себя виновной в хранении запрещённых веществ. Грайнер написала Байдену личное письмо, в котором умоляла его попытаться договориться о её возвращении в США.

Бут, известный как Торговец смертью, был приговорен в 2012 году к 25 годам тюремного заключения по четырём пунктам обвинения в сговоре с целью убийства граждан США, приобретения и экспорта зенитных ракет и предоставлении материальной поддержки террористической организации за рубежом. Он был арестован в 2008 году в ходе спецоперации в Таиланде и обвинён в поставках Революционным вооружённым силам Колумбии оружия, которое, как утверждают США, предназначалось для убийства американцев. Байден подписал приказ о смягчении приговора Буту и досрочном прекращении его тюремного заключения.

Первоначально предложенный план по возвращению Грайнер, над которым работали Министерство юстиции, Государственный департамент и официальные лица Белого дома, должен был включать освобождение отставного морского пехотинца США Пола Уилана. Уилан находится в тюрьме в России почти четыре года после того, как его осудили по обвинению в шпионаже.

«Мы не забыли о Поле Уилане», — сказал Байден в четверг.

Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что освобождение Уилана и ещё одного американского военного зависит от сотрудничества с Россией.

«Другая сторона имеет решающее право голоса в этом вопросе. Это не просто то, чего мы хотим. Это то, на что они готовы», — сказал он, добавив, что администрация Байдена продолжит добиваться возвращения домой обоих американских заключённых.

«Так или иначе, рано или поздно мы этого добьёмся», — сказал он.

Комментарии читателей на сайте National Review:

Tom Jones: Уилана тоже нужно забрать домой. Тем не менее он не герой. Он был уволен из армии за плохое поведение, среди прочего, за кражу в особо крупных размерах. После увольнения он был осуждён за другие преступления. Скорее всего, он виновен в шпионаже в России не в пользу правительства США, а в пользу каких-то других организаций. Парень грязный до мозга костей.

PO’d Patriot: А с чего вдруг столько крика об этом Уилане? Он же не баба, не гей, не чёрный и не спортивная звезда! Байден, ты давай, опомнись. Уж будь, пожалуйста, последовательным!

mikepric97: И после этого эти идиоты демократы и прогрессивисты будут кричать о том, что это Трамп был щенком у Путина?! Как бы не так. На себя посмотрите!

ryan_b: Чего мы все ноем по этой Грайнер? Она совершила преступление в России? Совершила. Она сама попёрлась в Россию? Сама. Ну вот и всё!

D_Ohm: Кстати, вы только прикиньте, как по поводу этой АМЕРИКАНО-РОССИЙСКОЙ сделки ярится Зеленский!

Mucifer: Действительно. Мы только что вернули в Россию российского торговца оружием, одновременно финансируя войну против русских на Украине. Разве КАКАЯ-ЛИБО предыдущая администрация, включая Обаму и Клинтона, стала бы даже разговаривать с Россией об обмене заключёнными, не требуя, чтобы они сначала прекратили посыпать ракетами украинские жилые дома?

Callipygian: А чего нам гордиться этой Грайнер? Она наговорила столько гадостей об Америке. Вот сейчас мы её вытащили. Она должна глубоко поблагодарить свою страну. Дождёмся ли мы от неё благодарности?

dwc217649: Байден в своём репертуаре. Конченый дурак! Вытащить из заключения какую-то девку и отдать русским торговца оружием. Да ещё оставить гнить в русской тюрьме двух американских военнослужащих! Только Байден способен на это! Да его нужно подвергнуть не импичменту, а суду за государственную измену!

bruce_bevitz: Грайнер спас её «воукизм». Рыбак рыбака видит издалека. Это всё воукизм демократов. При этом в русских тюрьмах остаются многие американцы, не такие чёрные, не такие ЛГБТ, и не такие воук-продвинутые!

Hellbound: Так тупые демократы играют в шахматы. «Если я передвину свою пешку вот сюда, тогда ты сможешь взять у меня офицера». Правда, выгодная сделка?! Ха-ха!

MidwestMindset: Мы выбрасываем миллиарды наших налоговых денег на финансирование украинцев в их конфликте с русскими, а Байден меняет одного из опаснейших торговцев оружием в мире на что-то непонятное, чтобы только потрафить русским. Большую некомпетентность и посмешище и представить себе трудно!

Amphipolis: Русские всё поняли. Вот увидите, теперь они станут охотиться на американцев и ловить всех подряд!

Bob Loblaw: Да-а. Ну что тут скажешь? Ясно, что Путин играет в шахматы, а Байден... в шашки!

Mdmeldon: Это вы ещё хорошо думаете о Байдене. Он, наверное, посмотрел бы на шашечную доску и спросил удивлённо: «Кто это и зачем так красиво расчертил здесь эти линии?».

ernest_dubrul: «...за вменяемый ей ввоз в страну запрещённых веществ». Ну вот зачем мы опять всё врём? Ничего «вменяемого» в этом деле нет. Грайнер призналась в содеянном, сослалась на неведение и признала свои незаконные действия в суде. Вот и всё.

joe smith: Как хотелось бы верить в то, что Байден делает это просто из чувства человечности. Но прямо перед Рождеством? Да он и его жуткие кукловоды просто пытаются собрать на этом голоса!

YeastWhisperer: Вот оно и состоялось. Теперь Байден стал путинским щенком!

Sniggle: Отвратительная и постыдная сделка для Соединённых Штатов!

Last Old Phone Guy: Мой совет Уилану: пусть он объявит себя женщиной-трансгендером. И он окажется на следующем же самолёте в Америку. Если же он этого не сделает, то гнить ему в тюрьме до тех пор, пока Белый дом не займёт нормальный республиканец.

Boney: 1:0 в пользу России!

chouseworth: Если бы Грайнер не была чернокожей, лесбиянкой, громко кричащей демократкой и человеком, ненавидящим Америку, она бы осталась в российской тюрьме. Политика идентичности снова побеждает. Теперь она, вероятно, напишет книгу, появится среди знаменитостей в качестве национального героя, а через пару лет выступит на национальном съезде Демократической партии.

old_dominion: У нас в администрации Байдена самые плохие переговорщики на планете. Торговец смертью свободен. А чем же ещё подсластить русским их победу? Я уверен, что сегодня вечером в Москве приземлится самолёт с поддонами денег или компьютерных чипов.