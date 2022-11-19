Sky News: Россия надеется обменять заключённую американскую баскетболистку на осуждённого в США Бута
Москва и Вашингтон в настоящее время изучают возможность обмена заключёнными, передаёт Sky News со ссылкой на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова. Как сообщается, Россия надеется обменять содержащуюся в российской тюрьме американскую баскетболистку Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в США по обвинению в торговле оружием.
Эта новость появилась после сообщений адвокатов Грайнер о том, что спортсменка была переведена в исправительную колонию в Мордовии, напоминает сайт телеканала.
Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер была задержана в феврале в московском аэропорту Шереметьево, когда таможенники обнаружили в ее багаже баллончики с маслом каннабиса.
На суде Гринер признала, что перевозила наркотические вещества, но уверяла, что упаковала их непреднамеренно, торопясь на рейс, и не имела преступного умысла. Адвокаты спортсменки представили письменные заявления о том, что ей каннабис был прописан ей для лечения хронических болей. В августе этого года Грайне была признана виновной и приговорена к девяти годам тюремного заключения.
"Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем", — цитирует издание заявление российского дипломата.
Как напоминает Sky News, Виктор Бут "был одним из самых разыскиваемых людей в мире до своего ареста в 2008 году по многочисленным обвинениям, связанным с незаконным оборотом оружия". С тех пор как Бут был схвачен в результате "тщательно продуманной американской операции", российское государство стремилось вернуть его домой, отмечается в статье.
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