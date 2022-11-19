Sky News: Россия надеется обменять заключённую американскую баскетболистку на осуждённого в США Бута

Москва и Вашингтон работают над соглашением об обмене заключёнными, передаёт Sky News со ссылкой на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова. Как сообщает издание, Москва надеется обменять заключённую американскую баскетболистку Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в США.

Москва и Вашингтон в настоящее время изучают возможность обмена заключёнными, передаёт Sky News со ссылкой на заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова. Как сообщается, Россия надеется обменять содержащуюся в российской тюрьме американскую баскетболистку Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в США по обвинению в торговле оружием.

Эта новость появилась после сообщений адвокатов Грайнер о том, что спортсменка была переведена в исправительную колонию в Мордовии, напоминает сайт телеканала.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер была задержана в феврале в московском аэропорту Шереметьево, когда таможенники обнаружили в ее багаже баллончики с маслом каннабиса.

На суде Гринер признала, что перевозила наркотические вещества, но уверяла, что упаковала их непреднамеренно, торопясь на рейс, и не имела преступного умысла. Адвокаты спортсменки представили письменные заявления о том, что ей каннабис был прописан ей для лечения хронических болей. В августе этого года Грайне была признана виновной и приговорена к девяти годам тюремного заключения.

"Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность. Мы работаем профессионально по специальному каналу, для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы, безусловно, рассчитываем", — цитирует издание заявление российского дипломата.

Как напоминает Sky News, Виктор Бут "был одним из самых разыскиваемых людей в мире до своего ареста в 2008 году по многочисленным обвинениям, связанным с незаконным оборотом оружия". С тех пор как Бут был схвачен в результате "тщательно продуманной американской операции", российское государство стремилось вернуть его домой, отмечается в статье.