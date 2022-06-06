National Review: русофобская политика больно бьёт по американскому образованию

После начала российской спецоперации на Украине американское образование пытается отыграться, отменяя в университетах и колледжах всё русское. Однако, как считает автор National Review, поступая так, педагоги и их руководство не справляются со своей обязанностью направлять учащихся на путь к лучшему пониманию мира, в котором они живут.

Американское высшее образование переполнено глупыми «сигналами добродетели», такими как псевдообразовательные программы о разнообразии, расовом и гендерном равенсте и инклюзивности, отказ от академических оценочных тестов в выпускных классах школы и многочисленные программы «исследований самоидентичности». Как пишет National Review, и теперь, когда Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, американское образование пытается отыграться, отменяя в университетах и колледжах всё русское.

Автор издания в статье для сайта Центра обновления американского образования им. Джеймса Дж. Мартина Энтони Хеннен рассказывает об этой печальной тенденции и утверждает: «Из-за действий России против Украины американские колледжи заняли жёсткую позицию в отношении этой страны, чего они избегали делать в отношении других государств, грубо нарушающих права человека, таких как Китай и Саудовская Аравия. Поступая так, они не справляются со своей обязанностью направлять учащихся на путь к лучшему пониманию мира, в котором они живут».

Среди примеров, на которые указывает Хеннен, — решение Университета Колорадо прекратить финансирование любых исследований, связанных с российскими организациями, и отмена Миддлберийским колледжем программы обучения в России.

Хеннен отмечает, что на протяжении многих лет не было подобной реакции на нарушения прав человека в Китае. Однако Китай является важным источником денег и студентов, и это, похоже, заставляет руководителей американского высшего образования молчать.

«Держать американских студентов в неведении о России — это значит обеднять их знания и делать их менее подготовленными к пониманию международной политики так же, как и американской. История России полна моментов общественного раскола, реформ и попыток прорваться к свободе, противоречий между религией и государством, внешних и внутренних угроз», — пишет автор National Review.

Он также отмечает, что, помимо высшего образования, более широкую антироссийскую позицию занимает американская культура в целом. Netflix приостановил свои оригинальные программы на русском языке, в том числе очередную экранизацию «Анны Карениной», поскольку «тайный путинист Толстой представляет собой явную опасность».

«Культура, которая серьёзно относилась бы к шедеврам Достоевского, Ахматовой, Булгакова и Стравинского, не могла бы даже подумать о прекращении программ обучения за границей или об отмене экранизаций. «Стражи» и «хранители» чистоты нашей культуры должны понять, что их действия лишают молодёжь принадлежащего им всемирного культурного наследия, накладывая коллективную политическую вину на общество настоящего и прошлого», — отмечает Энтони Хеннен.