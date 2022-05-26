Xinhua: немецкое общество сотрясает русофобия

После начала российской спецоперации на Украине русские, проживающие в Германии, беспокоятся за собственную безопасность. Как пишет Xinhua, они сообщают о русофобии, причём этнические разногласия также распространились на сферы культуры и искусства, которые всегда отстаивали свободу и независимость.

Русские, проживающие в Германии, беспокоятся за собственную безопасность. Как пишет Xinhua, они сообщают о русофобии, случаи которой участились после начала спецоперации на Украине.

«Конечно, я беспокоюсь за себя, ведь мы здесь работаем и живём», — сказала Нина, офисный работник из Тюрингии.

Нина родом из Рязани. Недавно в берлинском Трептов-парке она выглядела рассерженной и беспомощной, когда рассказывала об инцидентах русофобии, которые появляются в немецких СМИ после начала украинского кризиса.

В Трептов-парке находится крупнейшее в Германии кладбище советских военных, созданное в 1949 году в память о солдатах Красной армии, погибших в битве за Берлин во Второй мировой войне. В апреле этого года памятник на кладбище дважды оскверняли нецензурными надписями. После этого были установлены полицейские ограждения, многочисленные полицейские машины стоят около парка и патрулируют его, а вокруг памятника было недавно установлено множество прожекторов.

В день, когда репортёр Xinhua брал интервью, пророссийское шествие, которое, как планировалось, должно было пройти через Мемориал советских солдат, было временно остановлено берлинской полицией. В тот же день на столичной площади Александерплац, в нескольких километрах от кладбища, проходил антироссийский марш.

Репортёр побывал на Александерплац и увидел, что вокруг знаковых «Часов мира» собрались толпы людей, над их головами были украинские флаги и плакаты с лозунгами, осуждающие Россию. Ораторы и демонстранты были ужасно возмущены и обозлены, а когда какая-то прохожая выкрикнула: «Поддерживаю Россию!», то получила в ответ шквал освистываний и оскорблений.

Прохожую звали Надежда, она инженер, этническая русская, получившая гражданство Германии. Она рассказала журналисту: «Я замужем за немцем, моя дочь наполовину русская, наполовину немка. Недавно в моём районе подожгли русскую школу. Моя дочь ещё совсем маленькая, как я могу терпеть подобные угрозы?».

Упомянутая Надеждой русская школа находится в округе Марцан-Хеллерсдорф к востоку от Берлина. Мартовской ночью вход в школьный спортзал подожгли. Позже власти округа опубликовали на веб-сайте заявление, в котором говорилось, что это был «политически мотивированный подлый акт против детей».

В середине апреля глава Федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх заявил, что каждую неделю в Германии регистрируется около 200 преступлений против русских или выходцев из России — в основном это угрозы, оскорбления и порча имущества.

В столичном районе Берлин-Митте Клавдий, управляющий русским рестораном, сказал, что заведение получило поток звонков с ненавистью, а на его сайте опубликовали многочисленные комментарии с оскорблениями, хотя на самом деле в нём работает немало украинцев.

Этнические разногласия также распространились на сферы культуры и искусства, которые всегда отстаивали свободу и независимость. В то время как украинский флаг вывешен на входе во многие музеи, концертные залы, библиотеки и художественные галереи, выступления или выставки российских музыкантов и художников теперь часто отменяются.

В начале марта известный российский дирижер Валерий Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за то, что не стал «чётко и недвусмысленно» высказываться против российской спецоперации. Гергиев до сих пор хранит молчание.

«Русские дети в немецких школах стали объектами русофобии, отрекаются даже от умерших русских писателей и композиторов, — сказал Берндт Шмидт, директор старого берлинского театра Фридрихштадтпаласт. — Выспрашивать, что думают русские деятели искусства о Путине? Сама мысль об этом кажется мне плевком в лицо истории».