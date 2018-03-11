NouvelObs: Захарова поддержала журналисток, рассказавших о домогательствах со стороны Слуцкого Волна осуждения сексуального насилия и домогательств, которая до сих пор не достигала «страны Путина», кажется, захлёстывает Россию, и «языки начинают развязываться», пишет Le Nouvel Observateur. Вслед за откровениями нескольких журналисток, которые рассказали о сексуальном домогательстве со стороны депутата Леонида Слуцкого, «стену молчания разрушила» пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая призналась, что тоже подверглась сексуальному домогательству со стороны того же самого депутата. 11 марта 2018 Le Nouvel Observateur

Le Nouvel Observateur рассказал, как «Оккупированные» Россией выживут во втором сезоне Во Франции стартует второй сезон норвежского сериала «Оккупированные», сюжет которого строится вокруг внезапной оккупации Норвегии Россией, сообщает Le Nouvel Observateur. Сериал, идея которого впервые пришла в голову писателю Ю Несбё ещё в 2008 году, приобретает всё больше сходства с реальностью, считает автор статьи. 15 февраля 2018 Le Nouvel Observateur

Le Nouvel Observateur: Макрону не стоит «поворачиваться спиной» к Роухани Если Франция и остальная часть Европы займут сторону президента США, который делает «подстрекательные» заявления и твиты, Иран в конце концов повернётся к своему российскому союзнику, что может привести к очень тревожному усилению напряжённости в регионе, считает Le Nouvel Observateur. Именно поэтому, как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон не должен «поворачиваться спиной» к президенту Ирана Хасану Роухани. 14 января 2018 Le Nouvel Observateur

Китайское «соблазнение» и войны Трампа — Le NouvelObs дал свой прогноз на 2018-й Начнётся ли война в Иране или Северной Корее? Продержится ли Дональд Трамп на своём президентском посту? На эти и многие другие вопросы, касающиеся 2018 года, постарался дать ответы Пьер Аски из Le Nouvel Observateur. Автор уверен, что переизбрание Владимира Путина — дело решённое и что успешный ход «китайского дорожного катка» по миру не остановить. 18 декабря 2017 Le Nouvel Observateur

NouvelObs: дирижёр Путина — не лучший выбор для концерта в День взятия Бастилии Российский дирижёр Валерий Гергиев будет управлять французским оркестром на традиционном концерте на Марсовом поле в Париже в честь Дня взятия Бастилии, сообщает Le Nouvel Observateur. Однако французское издание считает, что Гергиев, будучи близким другом Путина и «глашатаем» внешней политики Кремля, не самый лучший выбор для концерта 14 июля. 12 июля 2017 Le Nouvel Observateur

Le Nouvel Observateur: победе Макрона обрадовались многие, но не в России Большинство лидеров западных стран поспешили поздравить Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах. Многие из них отмечали важность этого события для развития Европы. Единственным исключением из этого списка стала Россия, пишет Le Nouvel Observateur. 8 мая 2017 Le Nouvel Observateur

Le Nouvel Observateur: Путин не позволит Макрону так просто победить на выборах Если Эммануэль Макрон победит во втором туре выборов во Франции, то это станет «серьёзным поражением» для Владимира Путина, уверен Le Nouvel Observateur. Именно поэтому, пишет французское издание, в ближайшие дни стоит ожидать «дождя из фальшивых новостей» или даже «коварного поступка» против Макрона. 26 апреля 2017 Le Nouvel Observateur

NouvelObs: после атаки в Сирии Трампу будет проще навязать Путину свои условия Le Nouvel Observateur уверен, что решение о нанесении ударов по сирийской базе помогло Трампу «показать всей планете свою власть и решимость». Американский президент, пишет издание, «перехватил военное лидерство» в Сирии — и теперь ему будет проще навязать Путину своё «дипломатическое решение». 7 апреля 2017 Le Nouvel Observateur

Nouvelobs: спортивные чиновники требуют снять Россию с домашнего ЧМ по футболу Участники состоявшейся в среду в Дублине встречи глав национальных антидопинговых агентств призвали не допускать любые российские спортивные организации до международных соревнований до тех пор, пока Россия не уладит ситуацию с допингом, сообщает Le Nouvel Observateur. При этом глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт отметил, что россиян необходимо снять даже с ЧМ по футболу 2018 года, который состоится в их стране. 12 января 2017 Le Nouvel Observateur

Le NouvelObs: называть ссору Москвы и Вашингтона холодной войной глупо и опасно Журналист Le Nouvel Observateur настаивает, что нынешнее противостояние России и Соединённых Штатов не похоже на холодную войну и говорить о нём в таких терминах глупо и опасно. Прежде всего, Россия больше не сверхдержава, а кроме того, нет никаких реальных доказательств, что она повлияла на исход американских выборов, настаивает он. Да и все предыдущие президенты США «должны перевернуться в гробу или в своей кровати», глядя, как будущий американский лидер защищает Владимира Путина. 9 января 2017 Le Nouvel Observateur