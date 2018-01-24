Le JDD: вечный солдат Маккейн воюет с Трампом даже на больничной койке Несмотря на тяжёлую болезнь, сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн не устаёт ежедневно критиковать главу Белого Дома Дональда Трампа, пишет французское издание Le Journal du Dimanche. По мнению автора статьи, всё дело в твёрдости принципов «вечного солдата»-республиканца, выбравшего для своей президентской кампании в 2008 году девиз «Никогда не сдавайся». 24 января 2018 Le Journal du Dimanche

Президент Франции раскрыл JDD подробности своей беседы с мировыми лидерами В интервью Le Journal du Dimanche Эммануэль Макрон рассказал, какие отношения у него сложились с мировыми лидерами: канцлером Ангелой Меркель, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Диалог с последним во многом омрачили подозрения Макрона о российских кибератаках. Тем не менее президент Франции отметил, что эта проблема не должна помешать установлению конструктивных отношений с Москвой. 16 июля 2017 Le Journal du Dimanche

Кустурица: с приходом Путина сербы почувствовали уважение к себе Режиссёр Эмир Кустурица в интервью Le Journal du Dimanche рассказал, что считает Владимира Путина честным человеком, которого Запад напрасно представляет дьяволом. Он отметил и положительное влияние российского президента на родную ему Сербию. А вот Дональд Трамп, по его словам, наоборот, совершает промахи и настраивает другие страны друг против друга. 9 июля 2017 Le Journal du Dimanche

Le Journal du Dimanche: Макрон пообещал провести с Путиным «требовательный диалог» Президент Франции Эммануэль Макрон знает, как заставить уважать себя, и утверждает, что будет вести с Владимиром Путиным «требовательный диалог», во время которого он затронет «все проблемы», сообщает Le Journal du Dimanche. При этом, как отмечает французское издание, Макрон не скрыл, что испытывает уважение к России. 28 мая 2017 Le Journal du Dimanche

Министр иностранных дел Франции осудил попытки Москвы «вмешаться» в выборы Глава дипломатического ведомства Франции Жан-Марк Эро раскритиковал Россию за попытки повлиять на результат президентских выборов во Франции. Как подчеркнул министр в интервью Le Journal du Dimanche, Москва всегда первой напоминает остальным о том, что вмешиваться во внутренние дела других государств неприемлемо, и французы не позволят внешним силам «диктовать им выбор». Господин Эро также отметил, что стабильная ситуация в Европе — в интересах самой Москвы. 19 февраля 2017 Le Journal du Dimanche

Ливийский фельдмаршал: мы — исторические партнёры России Ливия связана с Россией «историческими» отношениями и рассчитывает на поддержку Москвы для отмены введённого против ливийского правительства эмбарго, заявил в интервью Le Journal du Dimanche фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий вооружёнными силами страны. Господин Хафтар также подчеркнул, что остаётся надеяться и на помощь со стороны США при новом президенте Дональде Трампе. 6 февраля 2017 Le Journal du Dimanche

Кандидат в президенты Франции: Угрозы Олланда Путину лишены смысла В интервью Le Journal du Dimanche кандидат на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что угрозы Франсуа Олланда подать на Владимира Путина в МУС за военные преступления в Сирии лишены всякого смысла. Они ведут к ненужному обострению отношений с Москвой, тогда как Парижу и всему миру угрожает радикальный ислам. 17 октября 2016 Le Journal du Dimanche

JDD: Путин запугивает Европу, чтобы та надавила на неуступчивый Киев Наращивая военное присутствие в Крыму, Владимир Путин надеется «запугать» Европу, чтобы та вынудила Киев уступить, полагает Le Journal du Dimanche. В преддверии парламентских выборов и в условиях экономического спада обострение отношений с Украиной может стать в глазах Путина «мобилизующим импульсом» для россиян. 15 августа 2016 Le Journal du Dimanche

Journal du Dimanche: Русофильство Трампа разрушит гегемонию США Несмотря на то что кандидат в президенты США Дональд Трамп взял за образец политическую модель эпохи далекого от русофильства Рональда Рейгана, миллиардер занимает откровенно пророссийскую позицию, пишет Le Journal du Dimanche. И его программа в конечном счете приведет к разрушению американской гегемонии, предупреждает французское издание. 2 августа 2016 Le Journal du Dimanche

Сирийская оппозиция: Обама сам передал все карты в руки Путину Освобождение Пальмиры, повысившее престиж России в глазах мирового сообщества, и нежелание Барака Обамы «приложить больше усилий» в решении сирийского кризиса сделали Владимира Путина главным игроком за столом женевских переговоров. Таким видит расклад сил представитель сирийской оппозиции, член Высшего комитета по переговорам Бассма Кодмани. 11 апреля 2016 Le Journal du Dimanche