JDD: Россия блокирует резолюции ООН, апеллируя к невмешательству в чужие дела

Россия постоянно блокирует резолюции Совета Безопасности ООН, в которых осуждается то или иное правительство, пишет Le Journal du Dimanche. При этом она говорит о невмешательстве в дела других государств. Хотя Эммануэль Макрон хотел вести дела с Москвой с помощью диалога и сотрудничества, пока этого не получается, отмечает автор статьи.

В Совете Безопасности ООН Россия постоянно блокирует резолюции, апеллируя к принципу невмешательства в дела других государств, пишет Le Journal du Dimanche.

«Только за эту неделю дважды Россия показала свою неуступчивость». Она не захотела принимать декларацию, осуждающую насилие в провинции Эфиопии, где федеральные власти подозреваются в жестоком подавлении восстания. Как отмечает автор статьи, это была даже не резолюция, а декларация. Но Россия опасается, что после неё может быть начато международное расследование, а там и внешняя интервенция в Эфиопию.

Так же и с Бирмой: хотя ООН сообщает о подавлении протестов, Совет Безопасности не может принять против неё санкции, потому что Россия их блокирует, говорит о невмешательстве в дела другого государства.

Впрочем, в случае с Ираном, наоборот, из-за того, что Россия не захотела проголосовать за декларацию МАГАТЭ с осуждением отказа Тегерана пустить к себе инспекторов, Европа дала Ирану отсрочку, во время которой он может взвесить последствия своих действий.

Что же касается Украины, то там Россия снова неподвижна, сетует Франция, которая входит в группу по урегулированию украинского конфликта. Там предполагают, что Россия намерена придерживаться крайне оборонительной позиции, чтобы иметь возможность представить себя жертвой.

И ситуация с Навальным, по мнению французского чиновника, с которым общался автор статьи, вписывается в логику авторитарного поведения России. Во время встречи в 2019 году Макрон не хотел принуждать Россию к дипломатии с нулевой суммой, старался действовать через диалог и сотрудничество в тех областях, где это возможно. Но сегодня ситуация далека от этого, пишет Le Journal du Dimanche.