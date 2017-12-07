La Tribune: сближение России с Саудовской Аравией грозит НАТО потерей равновесия Исторический визит короля Саудовской Аравии в Москву может стать началом сближения двух государств, в последние годы находившихся в напряжённых отношениях, полагает La Tribune. Идя на контакт с Москвой, Эр-Рияд надеется получить канал коммуникации с союзниками России на Ближнем Востоке и обуздать мировую сырьевую политику. Россия, сближаясь с арабской державой, стремится дестабилизировать НАТО и укрепить свои позиции в «бастионе» США — регионе Персидского залива, уверено издание. 7 декабря 2017 La Tribune

La Tribune: памятник Юрию Гагарину скрепил дружбу Монпелье и Обнинска Сотрудничество между французским Монпелье и Калужской областью началось ещё в 1990-х годах, когда французские педагоги взялись за обучение россиян азам рыночной экономики. Теперь же, пишет La Tribune, эти связи только укрепляются и символом дружбы регионов стал памятник Юрию Гагарину, открытый на мосту Гагарина в Монпелье. 6 октября 2017 La Tribune

La Tribune: «МиГ» делает ставку на дешевизну и беспилотники На авиасалоне Ле Бурже в Париже российская компания «МиГ» представит макет многофункционального истребителя МиГ-35, сообщает La Tribune. Новый самолет будет дешевле на 25% в эксплуатации, чем его конкуренты. Также в компании рассказали о планах выйти на рынок беспилотников. 20 июня 2017 La Tribune

Tribune: Москва решает, что спасёт Ливию — асимметричная война или интервенция Москва уже отправила в Ливию служащих частной охранной фирмы в знак поддержки одного из лидеров конфликтующих сил фельдмаршала Хафтара, сообщает La Tribune. По словам издания, в России сейчас идут споры, по какому сценарию действовать в Ливии. Часть российских властей выступает за поддержку Хафтара, который, как им кажется, достаточно силён, чтобы объединить всю страну и покончить с кризисом. Но дипломаты настаивают, что ему необходимо объединиться с правительством, которое пользуется поддержкой ООН. 13 марта 2017 La Tribune

La Tribune: ЕС рассмотрит возможность послабления антироссийских санкций На ближайшем заседании Европейского совета 20 и 21 октября страны – члены Евросоюза обсудят возможное послабление экономических санкций, введенных против России, сообщает La Tribune. Ряд государств, среди которых Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия, хотят восстановить торговые связи с Москвой и готовы «снизить для нее планку». Если они вместе выступят против автоматического продления санкционного режима, то сторонникам более твердой позиции придется идти на уступки, говорится в статье. 27 сентября 2016 La Tribune

La Tribune: Дело ЮКОСа провалилось, но Ходорковский не сдается Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заявил, что намерен и дальше искать способы добиться смены режима в России, несмотря на смягчение позиции Запада по отношению к Москве, сообщает La Tribune. Так он прокомментировал отмену постановления Постоянной палаты третейского суда о выплате Москвой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. 21 апреля 2016 La Tribune

La Tribune: От санкций Россия все больше «замыкается в себе» Чем больше Запад давит на Россию, тем больше она замыкается в себе, полагает французский политолог Тома Гомар. В интервью газете La Tribune он отметил, что если события будут развиваться по пессимистичному сценарию, то Россия окажется в еще большей изоляции, и это может спровоцировать ее на более агрессивную политику на международной арене. 23 марта 2016 La Tribune

Американский экономист: Россия еще может стать «подлинной демократией» Соцопросы показали, что между Россией и Западом нет фундаментальных различий, пишет профессор Йельского университета, обладатель Нобелевской премии Роберт Шиллер. По его словам, национальный характер не помешал переходу от социализма к рыночной экономике и вряд ли помешает переходу от «авторитаризма» к «демократии». 18 марта 2016 La Tribune

Премьер-министр Франции: Мы хотели бы снять санкции против России Накануне визита Франсуа Олланда в Москву премьер-министр Франции впервые заговорил о возможности снятия антироссийских санкций. Он подчеркнул, что для этого Россия должна выполнить все взятые на себя обязательства по минским договоренностям. Диалог Парижа и Москвы никогда не заканчивался, несмотря на происходящие события, отметил политик. 26 ноября 2015 La Tribune

La Tribune: На роcсийском туризме Франция потеряла почти 200 миллионов евро Падение рубля сильно повлияло на российский туризм во Франции, пишет La Tribune. Теперь россияне стали реже выбирать Францию в качестве туристического направления. Однако несмотря на то что количество российских туристов значительно сократилось, тратить они стали намного больше. 10 октября 2015 La Tribune