La Tribune
La Tribune: сближение России с Саудовской Аравией грозит НАТО потерей равновесия
Исторический визит короля Саудовской Аравии в Москву может стать началом сближения двух государств, в последние годы находившихся в напряжённых отношениях, полагает La Tribune. Идя на контакт с Москвой, Эр-Рияд надеется получить канал коммуникации с союзниками России на Ближнем Востоке и обуздать мировую сырьевую политику. Россия, сближаясь с арабской державой, стремится дестабилизировать НАТО и укрепить свои позиции в «бастионе» США — регионе Персидского залива, уверено издание.
La Tribune: памятник Юрию Гагарину скрепил дружбу Монпелье и Обнинска
Сотрудничество между французским Монпелье и Калужской областью началось ещё в 1990-х годах, когда французские педагоги взялись за обучение россиян азам рыночной экономики. Теперь же, пишет La Tribune, эти связи только укрепляются и символом дружбы регионов стал памятник Юрию Гагарину, открытый на мосту Гагарина в Монпелье.
La Tribune: «МиГ» делает ставку на дешевизну и беспилотники
На авиасалоне Ле Бурже в Париже российская компания «МиГ» представит макет многофункционального истребителя МиГ-35, сообщает La Tribune. Новый самолет будет дешевле на 25% в эксплуатации, чем его конкуренты. Также в компании рассказали о планах выйти на рынок беспилотников.
Tribune: Москва решает, что спасёт Ливию — асимметричная война или интервенция
Москва уже отправила в Ливию служащих частной охранной фирмы в знак поддержки одного из лидеров конфликтующих сил фельдмаршала Хафтара, сообщает La Tribune. По словам издания, в России сейчас идут споры, по какому сценарию действовать в Ливии. Часть российских властей выступает за поддержку Хафтара, который, как им кажется, достаточно силён, чтобы объединить всю страну и покончить с кризисом. Но дипломаты настаивают, что ему необходимо объединиться с правительством, которое пользуется поддержкой ООН.
La Tribune: ЕС рассмотрит возможность послабления антироссийских санкций
На ближайшем заседании Европейского совета 20 и 21 октября страны – члены Евросоюза обсудят возможное послабление экономических санкций, введенных против России, сообщает La Tribune. Ряд государств, среди которых Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия, хотят восстановить торговые связи с Москвой и готовы «снизить для нее планку». Если они вместе выступят против автоматического продления санкционного режима, то сторонникам более твердой позиции придется идти на уступки, говорится в статье.
La Tribune: Дело ЮКОСа провалилось, но Ходорковский не сдается
Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заявил, что намерен и дальше искать способы добиться смены режима в России, несмотря на смягчение позиции Запада по отношению к Москве, сообщает La Tribune. Так он прокомментировал отмену постановления Постоянной палаты третейского суда о выплате Москвой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа.
La Tribune: От санкций Россия все больше «замыкается в себе»
Чем больше Запад давит на Россию, тем больше она замыкается в себе, полагает французский политолог Тома Гомар. В интервью газете La Tribune он отметил, что если события будут развиваться по пессимистичному сценарию, то Россия окажется в еще большей изоляции, и это может спровоцировать ее на более агрессивную политику на международной арене.
Американский экономист: Россия еще может стать «подлинной демократией»
Соцопросы показали, что между Россией и Западом нет фундаментальных различий, пишет профессор Йельского университета, обладатель Нобелевской премии Роберт Шиллер. По его словам, национальный характер не помешал переходу от социализма к рыночной экономике и вряд ли помешает переходу от «авторитаризма» к «демократии».
Премьер-министр Франции: Мы хотели бы снять санкции против России
Накануне визита Франсуа Олланда в Москву премьер-министр Франции впервые заговорил о возможности снятия антироссийских санкций. Он подчеркнул, что для этого Россия должна выполнить все взятые на себя обязательства по минским договоренностям. Диалог Парижа и Москвы никогда не заканчивался, несмотря на происходящие события, отметил политик.
La Tribune: На роcсийском туризме Франция потеряла почти 200 миллионов евро
Падение рубля сильно повлияло на российский туризм во Франции, пишет La Tribune. Теперь россияне стали реже выбирать Францию в качестве туристического направления. Однако несмотря на то что количество российских туристов значительно сократилось, тратить они стали намного больше.
Tribune: Малайзии предложат «Мистрали» в нагрузку к самолетам
По мнению La Tribune, Малайзия, вероятно, приобретет 18 истребителей французского производства Dassault Rafale и может также рассмотреть вопрос о покупке двух «Мистралей», которые предназначались России. Как пишет издание, малайзийцы нуждаются в модернизации своих ВМС и имеют для этого необходимые средства.