La Tribune: подсчитали убытки — Франция потеряла из-за отказа поставлять России «Мистрали» больше €400 млн

Счётная палата Франции по результатам аудита установила, что бюджет страны в результате отказа от поставки заказанных Россией вертолётоносцев «Мистраль» потерял €409 млн, пишет La Tribune. По информации издания, эта сумма превышает оценки ущерба, ранее сделанные французским сенатом, вдвое.

Граждане Франции наконец — больше семи лет спустя — узнали, сколько потерял Париж, отказавшись поставлять России вертолётоносцы «Мистраль», сообщает La Tribune. По информации издания, из опубликованного Счётной палатой страны доклада, посвящённого экспорту вооружений, выяснилось, что это решение обошлось французской казне в €409 млн.

«В общей сложности, с учётом итогов переговоров с Россией, отказа от выплат по обязательствам, компенсации компании Naval Group понесённых убытков, а также переоборудования кораблей и их передачи Египту, эта операция встала Франции в 409 миллионов евро», — цитирует документ La Tribune.

Как уточняет обозреватель издания, за отказ от поставки «Мистралей» Франции пришлось возместить России €949,7 млн, в том числе €56,7 млн — за обучение российских экипажей. Вместе с тем Париж смог сгладить этот ущерб, в срочном порядке «дерусифицировав» корабли и перепродав их Египту в августе 2015 года за €950 млн. При этом в сентябре того же года комиссия сената Франции по финансам оценивала чистый убыток от перепродажи для французского бюджета в €200-250 млн — однако, как выяснилось теперь, на деле ущерб оказался вдвое больше.

Французское правительство в рамках мер по поддержке экспорта, как правило, берёт риски неуплаты по кредитам и расторжения контрактов на себя — как было и в случае с «Мистралями», отмечает журналист La Tribune. Как подчёркивает автор, решение отказаться от поставки кораблей России было принято в августе 2015 года в связи с вхождением в состав этой страны Крыма*; при этом Париж долго не хотел разрывать контракт, но в итоге поддался давлению со стороны своих ближайших союзников, а также Польши.

Интересно, что до этого Парижу удалось продавить поставку двух вертолётоносцев России, несмотря на оружейное эмбарго, введённого в отношении Москвы западными странами в июле 2014 года, упоминается в материале La Tribune. Как пишет издание, Франция тогда воспользовалась в качестве аргумента тем обстоятельством, что контракт на корабли был заключён ещё в 2011 году — то есть до введения санкций.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).