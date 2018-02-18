Kronen Zeitung: Москву и Вену сблизит железнодорожная колея Министры транспорта России и Австрии проведут встречу в Вене, чтобы обсудить проект по продлению Транссибирской магистрали, сообщает Kronen Zeitung. Их переговоры — это в первую очередь политический сигнал сближения двух стран, подчёркивает издание. 18 февраля 2018 Kronen Zeitung

KZ: в окружении попов и икон Путин устроил новое «шоу с обнажённым торсом» В свои 65 лет президенту России по-прежнему не стыдно принять участие в «ритуальных шоу с обнажённым торсом», пишет Kronen Zeitung. На этот раз «любимому занятию» Владимир Путин предался по случаю Крещения Господня, окунувшись в окружении «попов и икон» в ледяные воды озера Селигер, отмечает австрийская газета. 19 января 2018 Kronen Zeitung

Kronen Zeitung: Россию заинтересовал китайский опыт цензуры в интернете Российские органы государственной безопасности призывают перенять китайский опыт в сфере контроля за интернетом и впредь блокировать интернет-ресурсы без решения суда, сообщает Kronen Zeitung. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 16 января 2018 Kronen Zeitung

Kronen Zeitung: миллиардная железная дорога свяжет Вену с Россией В этом году на экономическом форуме в Петербурге собралось рекордное число высокопоставленных гостей из политических и деловых кругов, пишет Kronen Zeitung. Зачаcтую речь идёт о миллиардных проектах. Так, канцлер Австрии поддержал совместные проекты концерна OMV и российского «Газпрома», а также строительство ширококолейной железной дороги, которая свяжет Вену единой колеёй с любой частью России, будь то Москва или Владивосток. 2 июня 2017 Kronen Zeitung

KZ: австрийская прокуратура не нашла доказательств вины дезертира ВСУ из Донбасса Прокуратура австрийского Винер-Нойштадта освободила из-под стражи гражданина Австрии Беньямина Ф., служившего в 59-й бригаде украинских вооружённых сил, сообщает Kronen Zeitung. Как отмечает издание, 25-летнему австрийцу удалось опровергнуть выдвинутые против него обвинения в убийстве сдавшихся солдат противника в Донбассе. 1 июня 2017 Kronen Zeitung

KZ: глава ФИФА пригласил любителей футбола в «прекрасную страну» Россию Глава ФИФА Джанни Инфантино похвалил организаторов Кубка конфедераций — 2017 за проделанную работу в подготовке турнира, сообщает Kronen Zeitung. Президент Международной федерации футбола также настоятельно порекомендовал всем футбольным болельщикам приехать в Россию и «открыть для себя эту прекрасную страну», отмечает австрийское издание. 25 мая 2017 Kronen Zeitung

«Больные и сумасшедшие!» — «белое дерби» в Киеве нагнало жути на Kronen Zeitung Нацисты-хулиганы с флагами со свастикой, в колпаках ку-клукс-клана и майках с изображением Гитлера оставили неизгладимый отпечаток на главном футбольном украинском дерби между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром», пишет Kronen Zeitung. Отсмотрев «сцены» на стадионе в Киеве, от которых «становится страшно и жутко», австрийская газета посчитала абсурдом то, что в 2018 году финал Лиги чемпионов пройдёт в столице Украины. 28 апреля 2017 Kronen Zeitung

Kronen Zeitung: Балканы обращают всё меньше внимания на Запад и открываются России Балканские страны «всё менее серьёзно» относятся к ЕС и Брюсселю, что подталкивает Россию, Турцию и Китай активно продвигать свои интересы в этом регионе, пишет Kronen Zeitung. В ходе президентства Дональда Трампа влияние Запада на Балканы может стать ещё меньше, подчёркивает издание. 9 апреля 2017 Kronen Zeitung

KZ: за преданность Москва щедро «отгрузила» сербам оборонной продукции В ближайшем будущем Белград должен получить от Москвы «щедрое пожертвование»: шесть истребителей МиГ-29 и несколько десятков единиц бронетехники, пишет Kronen Zeitung. Как отмечает австрийское издание, Сербия по-прежнему отказывается вступать в НАТО и присоединяться к санкциям ЕС против России. 29 марта 2017 Kronen Zeitung

Kronen Zeitung: Волшебная паста превращает российских солдат в «невидимок» На вооружение российского спецназа поступила новая чудодейственная маскировочная мазь под названием «Туман-Р», сообщает Kronen Zeitung. Она делает солдат невидимыми для тепловизиров, а также ускоряет заживление ран и отгоняет насекомых, рассказывает австрийское издание. 7 декабря 2016 Kronen Zeitung