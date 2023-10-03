Kim Iversen
Джеффри Сакс: гол в собственные ворота — США сами ускорили отказ от доллара, превратив его в оружие
В последние годы Вашингтон всё чаще использует доллар, чтобы навязывать свою волю другим странам. Тем самым американские власти собственноручно подталкивают БРИКС к созданию альтернативной валюты, заявил в интервью YouTube-каналу Kim Iversen профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Джеффри Сакс: поддержка бесполезного конфликта на Украине ослабляет Америку
Экономика Соединённых Штатов оказалась в шатком положении по ряду причин. Одна из них заключается в том, что Вашингтон транжирит деньги на развязывание дорогостоящих войн за рубежом. Свежим примером тому служит «ненужный и опустошительный» украинский конфликт, дипломатического завершения которого следует добиваться американским властям, заявил в интервью YouTube-каналу Kim Iversen профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.