Джеффри Сакс: гол в собственные ворота — США сами ускорили отказ от доллара, превратив его в оружие

В последние годы Вашингтон всё чаще использует доллар, чтобы навязывать свою волю другим странам. Тем самым американские власти собственноручно подталкивают БРИКС к созданию альтернативной валюты, заявил в интервью YouTube-каналу Kim Iversen профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.