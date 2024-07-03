Американская журналистка: Зеленский уже не главный, Украиной правят нацисты

Неонацистские элементы в ВСУ запугали Владимира Зеленского настолько, что он уволил одного из своих генералов по их первому требованию, рассуждает независимая журналистка Ким Иверсен. По её мнению, именно угрозы со стороны радикалов мешают украинскому лидеру вести мирные переговоры с Россией.

КИМ ИВЕРСЕН, журналистка: Теперь глава батальона «Азов»* потребовал снять генерала, и Зеленский так и сделал в считанные часы. В считанные часы, даже без обсуждения! На это не потребовались дни, недели, не было никакого диалога, он просто сразу так и сделал! Это свидетельство того, что войной на самом деле руководит батальон «Азов», что на Украине уже произошёл тихий переворот, что Зеленского запугали.



Теперь они, по сути, публично угрожают Зеленскому: «Не смей даже думать о том, чтобы закончить эту войну! Мы будем продолжать до тех пор, пока в пределах границ Украины 1991 года остаётся хоть один русский». Речь идёт об изначально установленных границах Украины. Вот чего они, по их собственным словам, хотят. На меньшее они не согласны. И они угрожают Зеленскому.



Так что, мне кажется, Зеленскому самое время отправиться куда-нибудь в Майями, поселиться в Майями и жить там. Закончить войну и сбежать со своей семьёй. Это было бы лучше всего для украинского народа.



Мы знаем, что они не оттеснят русских. Батальон «Азов» может… Послушайте, они тоже это знают! Батальон «Азов» тоже это знает! На самом деле, это переворот, это их возможность заполучить власть. Они могут прибегать к этим угрозам, к этим завуалированным угрозам, они могут использовать свою силу… Они ведь жуткие. Это жуткий батальон. Зеленский не хочет переходить им дорогу, он не хочет, чтобы с ним или его семьёй что-то случилось.



Итак, они знают, что сейчас у них есть эта власть. Они и дальше будут пытаться использовать эту власть. И самый верный способ — продолжать угрожать, не заканчивать войну. Если война закончится, они потеряют свою власть. Сейчас они лишь начинают себе её возвращать, они отбирают её у Зеленского. Так что это действительно тревожит.



В курсе ли Запад, в курсе ли наши политические лидеры? Люди, которые жмут руку эстонскому премьеру… Простите, эстонский премьер-министр и все западные деятели, жмущие руку Зеленскому, они в курсе, что он больше не главный, что главные теперь «азовцы»? Их-то, конечно, не будут всюду приглашать, проводить с ними встречи — это бы плохо выглядело. Потому что они нацисты. Все бы тогда недоумевали, что происходит и что за войну мы поддерживаем.



Они (западные лидеры. — ИноТВ) в курсе? Или им всё равно? Какова позиция наших лидеров? Я думаю, они в курсе. Я думаю, они знают, что Украиной сейчас правят военные, батальон «Азов». В конце концов, что недавно сделали США? Сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»!



Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.