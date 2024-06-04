Американский журналист: народ Украины — заложник нацистов в правительстве и ВСУ

Получив независимость, Украина нашла себе героев в лице гитлеровцев и бандеровцев, потому что сделала ставку на вражду с Россией, отмечает журналист Алекс Рубенштейн в интервью подкасту Ким Иверсен. По его мнению, нацистской идеологией пропитаны, главным образом, ВСУ и высшие эшелоны власти.

КИМ ИВЕРСЕН, ведущая подкаста: В случае с украинцами — как по-вашему, почему они благоговеют перед Бандерой, например, и перед батальоном «Азов»*? Почему, как вы думаете, их не смущают все эти нацистские реликвии? Например, в Германии вы никогда ничего подобного не найдёте, разве что в качестве учебного пособия — о том, какими никогда нельзя быть. Они с этим расквитались. Я знаю, что Германия была недовольна Австрией, которая, по их мнению, делала недостаточно, чтобы свести счёты со своим нацистским прошлым.



И похоже, что Украина… Многие из нас никогда этого не знали, нас никогда не учили, что Украина тоже была одним из очагов (нацизма. — ИноТВ). Мы знали про Германию, нам всем учителя рассказывали про Германию и в какой-то степени про Австрию. Но Украина… Никто никогда не говорит про Украину, про то, что она была крупным очагом нацизма. И они, похоже, совсем не свели счёты с прошлым. И похоже, что они до сих пор приветствуют… Как по-вашему, за что они таким образом держатся?



АЛЕКС РУБЕНШТЕЙН, автор журналистских расследований, один из основателей Active Measures: Это примерно то же самое, что мы видим по всему миру, когда при появлении нового государства формируется новое национальное самосознание. Украина была частью Советского Союза, а потом ей понадобилось собственное национальное самосознание. И их национальное самосознание во многом стало антироссийским. А кто воевал против русских? Нацисты.



КИМ ИВЕРСЕН: (Смеётся.) Замечательно! Ясно, всё логично! Это же просто… И я это понимаю, это логично. Но это довольно плохо. Довольно плохо.



АЛЕКС РУБЕНШТЕЙН: Да. Конечно, это ужасно. Знаете, вас этому не учат в школе, но был так называемый восточный холокост. Я публиковал фотографии подразделений, использующих нацистскую символику, связанную, например, с нацистским «батальоном паяльных ламп». Я публиковал фотографии, где они (немецкие нацисты. — ИноТВ) прикуривают от горящих крыш подожжённых ими русских домов в Харькове.



Итак, здесь есть исторический аспект. И я бы сказал, что будет неправильно, если у наших слушателей сложится впечатление, будто все украинцы — нацисты. Потому что это не так. На самом деле, на всеобщих выборах, кажется, в 2018 году, была коалиция нацистских организаций, их кандидаты баллотировались практически на все посты. И они получили примерно три процента голосов. Так что, по-моему, нельзя утверждать, что все украинцы — нацисты. На самом деле…



КИМ ИВЕРСЕН: Нет, но похоже, что они по-прежнему приветствуют этих деятелей прошлого. Непохоже, что сами они сегодня являются нацистами, но такое впечатление, что они по-прежнему очень даже чтут этих нацистов, воевавших против России и впоследствии помогших им обрести национальное самосознание.



АЛЕКС РУБЕНШТЕЙН: Я бы сказал, что у меня нет оснований думать так про среднестатистических украинцев. Но есть предостаточно свидетельств того, что значительная часть вооружённых сил, пожалуй, даже подавляющее большинство в вооружённых силах и многие в высших эшелонах власти питают эти идеологические симпатии (к нацистам. — ИноТВ).



Я во многом смотрю на это так: хорошие украинцы — заложники поражённого нацизмом правительства и вооружённых сил.



Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.