Кандидат в президенты США: проблема Украины решится сама, если мы просто перестанем мешать

США заблокировали мирное урегулирование на Украине, когда Россия была готова к серьёзным компромиссам, однако и сейчас мир вполне возможен, если американское руководство перестанет мешать. Об этом заявила в интервью Ким Иверсен кандидат в президенты от партии зелёных Джилл Стайн. По её словам, вооружённый конфликт на Украине был спровоцирован Западом.

Что, по вашему мнению, нам следовало бы сделать по поводу Украины и России? Начнём с этого вопроса. Каково ваше видение? К чему бы вы стремились, будь вы в Белом доме?



ДЖИЛЛ СТАЙН, кандидат в президенты США от партии зелёных: Во-первых, мы должны перестать блокировать процесс мирного урегулирования. Как вы уже отмечали, мы именно блокировали его, начиная с… Мало того, что мы расширяли НАТО на восток, даже сознавая, что это нам выйдет боком. Мы разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки, у границ России. В настоящий момент — в Польше, а Россия опасалась, что мы сделаем это и на Украине, что у её границ появится ещё больше ядерных ракет.



Как поступили мы, когда Россия сделала то же самое на Кубе? Мы готовы были начать ядерную войну, но тогда у нас был здравый смысл, потому что тогда наши руководители не были безмозглыми и были способны идти на попятную. А сейчас у нас нет настоящих лидеров. Нам не нужно доходить до края, в этом нет необходимости!



Итак, мы постоянно подталкивали к войне. Помните, сразу после распада Советского Союза нашей военной доктриной было провозглашено «доминирование по всему спектру». Мы заявили, что никакой державе больше не будет позволено доминировать даже в собственном регионе. Вскоре после этого мы начали расширение на восток. И мы вмешивались в российские выборы. Может быть, вы помните, что было при Клинтоне: мы тогда очень масштабно вмешивались в российские выборы. И тому подобное.



Даже если не говорить о вмешательстве в выборы во многих странах, о свержении многих правительств… Мы по этой части рекордсмены. Кстати, исследовательская служба конгресса подсчитала, сколько раз мы отправляли наши войска в другие страны за последние 30 лет. 250 раз. 250! Наша внешняя политика — просто безумие. Внешняя политика, основанная на экономическом и военном доминировании. Это не работает. Мир даёт серьёзный отпор.



Короче говоря, проблема Украины решится сама, если мы просто перестанем мешать. Но, знаете, я считаю, нам нужно, чтобы при завершении этого конфликта погибло как можно меньше людей.



Недавно было заявление, кажется, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и схожее заявление бывшего премьер-министра Израиля. Оба участвовали в процессе мирного урегулирования. И их слова подтвердило высокопоставленное официальное лицо в нынешнем правительстве Украины. Они говорили, что был план мирного урегулирования, в котором Россия шла на компромисс. Россия была готова к диалогу обо всех аспектах соглашения.



Нынешняя администрация (США. — ИноТВ) заявляет: «Нет, с Россией нельзя вести диалог! Она одержима имперскими целями!» Это неправда. Ничто не свидетельствует в пользу этого. И Россия на самом деле подписывала мирное соглашение в марте (2022 года. — ИноТВ), а мы тогда это сорвали. Так что нам надо отойти в сторону.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.