Japan Times раскрыла секрет российских фигуристок: «они не делают ошибок» После успеха Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее японцы, занявшие 4-е и 6-е места, задались вопросом, чего же им не хватает. Как заверили Japan Times эксперты, различия между россиянками и японскими фигуристками не так уж сильны, но первые, безусловно, берут своим артистизмом и, в отличие от соперниц, откатывают сложнейшие программы без ошибок. 5 марта 2018 Japan Times

JT: школьных учителей будут возить на восток Хоккайдо — на Курилы посмотреть и ученикам рассказать Япония включила в свой бюджет образовательную программу для школьных преподавателей, в рамках которой их будут возить в провинцию Немуро на острове Хоккайдо. Там учителям покажут «северные территории», то есть принадлежащие России Курильские острова, а те по приезде передадут полученные знания ученикам, пишет Japan Times. 20 февраля 2018 Japan Times

Japan Times: Горбачёв напомнил России и США о важности разоружения Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что в настоящее время одна из самых важных задач — сохранить разоружение, сообщает The Japan Times. Он также выразил надежду, что у лидеров России и США хватит мудрости не допустить развала единой архитектуры соглашений по ядерному разоружению. 8 января 2018 Japan Times

Japan Times: Япония планирует обсудить с Путиным Курилы в 2019 году Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Как отмечает издание, японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора по поводу Курильских островов. 7 января 2018 Japan Times

Музыка, кино, аниме и мода: российский музыкант призвал к культурному обмену с Японией Во время своего интервью в Токио солист рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко заявил, что отношения между Россией и Японией следует улучшать с помощью культурного обмена. По мнению музыканта, который родился во Владивостоке, японцы не так далеки, как кажется многим россиянам. 27 ноября 2017 Japan Times

Japan Times: японцы спросили у Горбачёва, как вести себя с Россией Председатель японской партии «Комэйто», входящей в правящую коалицию, Нацуо Ямагути встретился в Москве с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, сообщает The Japan Times. Ямагути интересовался, как лучше развивать отношения между двумя странами. А Горбачёв вручил японскому политику свою автобиографию, подписанную для премьера Синдзо Абэ. 16 сентября 2017 Japan Times

JT: мэра Хоккайдо не пустили на Курилы из-за российских санкций Россия не разрешила въезд на Курильские острова мэру Хоккайдо Сюнсюкэ Хасэгаве, сообщает The Japan Times со ссылкой на свои дипломатические источники. Предполагается, что внесение политика в чёрный список связано с его активными выступлениями за возвращение Японии спорных территорий. 17 июля 2017 Japan Times

Japan Times: ложь и провокации Западные правительства и мейнстримовские СМИ позволяют себе говорить всё, что вздумается, даже откровенную «липу», пишет в статье для The Japan Times бывший австралийский дипломат Грегори Кларк. Он предлагает в поисках истины прислушиваться к другой стороне, в частности, к российскому телеканалу RT. 12 июля 2017 Japan Times

JT: японские переселенцы попадут в ранее закрытые районы Южных Курил В рамках программы безвизового обмена бывшие японские жители Южных Курил отправились на российские острова, пишет Japan Times. Согласно недавним договорённостям между странами, гости смогут посмотреть некогда закрытые для посещения территории. Как отмечают некоторые переселенцы, они просто хотят увидеть места, где когда-то жили. 15 мая 2017 Japan Times

Japan Times: Абэ решит «курильский вопрос» при поддержке Трампа Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом он заручился поддержкой последнего для решения территориального спора о Курильских островах. Как сообщает Japan Times, Абэ разделяет стремление Трампа вести диалог с Путиным для разрешения крупных мировых проблем, включая конфликты в Сирии и на Украине. 14 февраля 2017 Japan Times