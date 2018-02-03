Globe and Mail: Россия претендует на роль главного посредника не только на Ближнем Востоке Ещё с тех пор, как Барак Обама решил не вмешиваться в ход сирийского кризиса, на Ближнем Востоке образовался вакуум, который в итоге заполнила Россия. И теперь, когда администрация Трампа сконцентрирована на внутренних проблемах, Москва находит для себя роль посредника в разных международных конфликтах от арабо-палестинского урегулирования до вопроса Северной Кореи, пишет Globe and Mail. 3 февраля 2018 Globe and Mail

Globe and Mail: Турция «в ближайшие дни» предпримет военную операцию в курдском анклаве в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «в ближайшие дни» предпримет военную операцию в курдском анклаве в северной части Сирии, а также призвал США поддержать его усилия, сообщает The Globe and Mail. Эрдоган отметил, что операция против курдского анклава Африн направлена на «очищение от террора» страны, граничащей с Турцией на юге. 15 января 2018 Globe and Mail

Расмуссен: нужно дать Путину закончить войну на Украине и сохранить лицо Россия предложила отправить миротворцев ООН в Донбасс, но её проект резолюции оказался «типичным путинским блефом», пишет в своей статье для The Globe and Mail экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Тем не менее, по его словам, это предложение Москвы даёт Западу возможность настоять на собственном варианте решения конфликта на Украине. 16 октября 2017 Globe and Mail

Globe and Mail: словесная война между Фриланд и Россией становится всё более ожесточённой Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в третью годовщину «аннексии» Крыма выступила с резкой критикой «российской агрессии» на полуострове, сообщает The Globe and Mail. Её слова были встречены ответным выпадом со стороны посольства России в Оттаве, которое отметило, что глава МИД делает «политизированные заявления с необоснованными претензиями». При этом канадское издание подчёркивает, что, по мере того как Фриланд всё активнее осуждает Москву, словесная война между ней и Россией становится всё более ожесточённой. 17 марта 2017 Globe and Mail

Савченко: чтобы противостоять Путину, Украине нужна военная диктатура В интервью The Globe and Mail депутат Верховной рады, бывшая украинская вертолётчица Надежда Савченко призналась, что считает Аугусто Пиночета своим «политическим кумиром». По её словам, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, будущий лидер Украины должен управлять государством по примеру чилийского диктатора. 28 февраля 2017 Globe and Mail

Globe and Mail: В Канаде знают, как «заговорить русского медведя» Диалог Запада с Россией совершенно разладился. А если от напуганного медведя начинать пятиться, то тот, как правило, нападает, рассуждает обозреватель Globe and Mail. Наоборот, с ним надо разговаривать — и именно поэтому МИД Канады заявил о намерении идти на диалог с Москвой при обсуждении проблемы Арктики. Это поможет не только самой Канаде, но и диалогу Запада с Востоком, уверен автор статьи. 19 октября 2016 Globe and Mail

G&M: Исключение России из Рио подорвет основы олимпийского движения Олимпийские игры – это событие, благодаря которому страны забывают о своих разногласиях, пишет спортивный обозреватель Globe and Mail Кэтал Келли. На его взгляд, исключение всей сборной России из соревнований в Рио может иметь долгосрочные последствия для движения, так как введет элемент политики, которому МОК пытается противостоять. 18 июля 2016 Globe and Mail

Globe and Mail: Для Канады сдерживать Россию в Европе и дешевле, и безопасней Канаде следует принять участие в военной миссии по сдерживанию России в Восточной Европе, пишет на страницах Globe and Mail обозреватель Стивен Сайдеман. По его мнению, отдача от этой инициативы будет для Оттавы выше, а риски ниже, чем при участии страны в миссиях ООН в горячих точках. 24 июня 2016 Globe and Mail

G&M: Макфол пожурил Канаду за «проявление слабости» перед Россией Экс-посол США в России Майкл Макфол раскритиковал канадское правительство за отказ принимать собственный закон Магнитского, подобный тому, который несколько лет назад приняли американские законодатели, пишет The Globe and Mail. По мнению дипломата, шаги со стороны Оттавы по улучшению отношений с Москвой являются «проявлением слабости». 24 мая 2016 Globe and Mail

G&M: Глава МИД Канады выступил против принятия списка Магнитского Вопреки предвыборным обещаниям своей партии министр иностранных дел Канады Стефан Дион отклонил идею принятия канадского аналога списка Магнитского, пишет Globe and Mail. Решение министра встретило ожесточенную критику со стороны других членов Либеральной партии. Канадские политики опасаются, что Дион поступился своими принципами ради дружбы с Владимиром Путиным, отмечает газета. 13 мая 2016 Globe and Mail