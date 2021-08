Инклюзивная международная система и борьба с пандемией — обозреватели G&M о том, как США должны противостоять глобальной стратегии России

США делают недостаточно для противостояния реализации Россией своей глобальной стратегии, призванной расширить влияние страны в мире и подорвать либеральный мировой порядок, пишут обозреватели The Globe and Mail Энн-Мари Слотер и Хизер Эшби. По их словам, Вашингтону необходимо создавать инклюзивную международную систему и возглавить усилия по борьбе с пандемией в мире.

В администрации президента США Джо Байдена знают о российской угрозе. Тем не менее делают недостаточно, чтобы противостоять реализации Россией глобальной стратегии, «направленной на расширение влияния и подрыв либерального мирового порядка», пишут президент фонда New America Энн-Мари Слотер и специалист по национальной безопасности США Хизер Эшби в статье для The Globe and Mail.

Как отмечают обозреватели, в Вашингтоне, как показывают недавние коммюнике G7 и НАТО, сосредоточены в основном на российских кибератаках на американские и европейские объекты. При этом стратегия России выходит за рамки хакерских атак.

В частности, она предполагает вмешательство в продолжающиеся конфликты для поддержки правительств или воинствующих сил, враждебных Западу. Например, военную и политическую поддержку России получает президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Взамен российские компании добывают там золото и алмазы.

Кроме того, Россия опирается на продажу оружия. Торговлей оружием Москва занимается в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, сотрудничая с Камбоджей, Индонезией, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Вьетнамом, ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией. Слотер и Эшби объясняют увеличение количества сделок по продаже оружия отчасти тем, что Москва нуждается в деньгах. Однако тот факт, что Россия также подписала пакты о военном сотрудничестве с 39 странами по состоянию на начало 2020 года говорит о том, что её мотивы не только коммерческие.

Третьей опорой глобальной стратегии России авторы статьи называют поддержку бывших колоний в борьбе против их «имперских хозяев» и либерального миропорядка.

Например, на встрече со своим коллегой из Сьерра-Леоне в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «Россия и Советский Союз внесли решающий вклад в поддержку борьбы против колониализма». По словам Лаврова, Россия верит в «африканское решение африканских проблем» и поддерживает требования развивающихся стран о большем представительстве в Совете Безопасности ООН. Хотя это пока никак не подкреплено действиями, эти заявления явно направлены на то, чтобы провести черту между Россией и западными странами. Кроме того, Россия также продвигает антиколониальные нарративы и в Латинской Америке.

Слотер и Эшби настаивают, что США «должны стать умнее» и делать больше, чтобы противостоять России. Авторы статьи отмечают, что Вашингтон должен разработать стратегию, направленную на весь спектр подрывных действий Москвы. Основным аспектом они называют «мягкую силу». Прекрасную возможность для этого представляют усилия по борьбе с пандемией COVID-19 — Соединённые Штаты должны возглавить усилия по вакцинации населения бедных стран. Более того, Слотер и Эшби в своей статье для The Globe and Mail советуют США работать над тем, чтобы завоевать доверие населения тех стран, правительства которых сейчас покупают оружие у России.

Наконец, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая, Западу необходимо разработать стратегию создания «более инклюзивной международной системы». Так, необходимо поддержать расширение Совета Безопасности ООН и обеспечить участие гораздо более широкого круга глобальных игроков в формировании международного порядка.