Дещица: кто-то заинтересован в том, чтобы мы c Польшей не были друзьями По мнению посла Украины в Польше Андрея Дещицы, Россия заинтересована в том, чтобы рассорить Польшу и Украину, ведь санкции против неё действуют, и она ищет способы их ослабить. Один из таких способов, считает дипломат, состоит в том, чтобы внести раскол в европейское единство. 22 февраля 2018 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: Россия предпочитает говорить с Польшей о будущем, а не ворошить прошлое Россия и Польша продолжают вести совместную работу по созданию учебника истории. Об этом сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. При этом он отметил, что двум странам следует говорить о настоящем и будущем, а не разжигать страсти прошлым, сообщает Gazeta Prawna. 21 февраля 2018 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: «Левада-Центр» узнает мнение россиян о выборах — но никому не скажет Во время президентской кампании «Левада-Центр» проведёт опросы на тему предвыборных предпочтений россиян, но не будет публиковать их результаты, пишет Gazeta Prawna. Как пояснил директор центра Лев Гудков, статус иностранного агента не позволяет частному исследовательскому центру оглашать подобную информацию. 17 января 2018 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna рассказала, как донецкий уголь закупают в Евросоюзе Польша, Австрия, Болгария, Италия и другие страны ЕС закупают уголь, который приходит из ДНР и ЛНР, выяснили журналисты издания Gazeta Prawna. В этом им помогают европейское законодательство и «покровительство Кремля». Как отмечают авторы материала, «российская пропаганда» с радостью освещает эту новость, чтобы показать, что блокада Донбасса, затеянная Киевом, не работает. 12 ноября 2017 Gazeta Prawna

Польский генерал: масштабными учениями Россия обозначает Западу сферу своего влияния Учениями «Запад-2017» Россия хочет показать миру, какая она мощная держава, полагает польский генерал Роман Полько. Но не только. В интервью Gazeta Prawna он отметил, что Москва также намерена указать президенту Лукашенко его место и обозначить перед странами НАТО сферу своего влияния. 15 сентября 2017 Gazeta Prawna

Замминистра культуры Польши: моя страна — самая большая жертва Второй мировой Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что его страна понесла гораздо большие людские потери во Второй мировой войне, нежели другие страны. Более того, замминистра призывает подсчитать потери и взыскать репарации с Германии, несмотря на то что в 1953 году Польская народная республика от них отказалась. 31 августа 2017 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: Польша поддержит Украину в борьбе с Россией — но не бесплатно Польский Промышленный центр оптики поставит украинской стороне прицелы и приборы наблюдения для бронетехники, сообщает Gazeta Prawna. Замглавы Министерства национальной обороны Польши Бартош Ковнацкий заверил, что Варшава и дальше будет готова поддерживать Киев при условии, что продажа оружия окажется выгодной для польских предприятий. 27 июня 2017 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: Россия подсела на «крымский наркотик» Присоединение Крыма стало для России наркотиком, словно большая доза кокаина, заявил специалист по России Бриан Вайтмор. Поэтому когда этот наркотик перестанет действовать, власти могут попытаться вновь разжечь «патриотическую лихорадку» при помощи «аннексии Донбасса», заявил аналитик в интервью польскому изданию Gazeta Prawna. 5 июня 2017 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: президент Латвии больше не боится «зелёных человечков» Диалог с Россией необходим, но также не следует забывать о том, что от неё следует защищаться, уверен президент Латвии Раймондс Вейонис. В интервью изданию Gazeta Prawna он подчеркнул, что сценарий появления «зелёных человечков» ни одной из Прибалтийских стран не грозит, но Россия также опасна своими кибератаками. 19 мая 2017 Gazeta Prawna

Gazeta Prawna: Болгария разрывается между Западом и Россией После того как Румен Радев стал президентом, София начала поворот в сторону Москвы. Однако немалая часть населения страны поддерживает европейский курс. На предстоящих парламентских выборах ни одна из сторон, скорее всего, не добьётся решительного успеха, а значит, кризис продолжится, прогнозирует Gazeta Prawna. 25 марта 2017 Gazeta Prawna