Fria Tider: шведский журналист попытался «припереть к стенке» главу RT — но обороняться пришлось ему

В ходе эксклюзивного интервью SVT Agenda шведский журналист Берт Сундстрём попытался «припереть к стенке» главного редактора RT Маргариту Симоньян, однако интервью с самого начала пошло не по его плану, пишет Fria Tider. Как отмечает издание, опираясь на факты, Симоньян с лёгкостью опровергла распространённое мнение, что RT освещает события в Швеции в исключительно негативном ключе, указав на то, что у шведского SVT редко когда найдутся хвалебные слова о России. Сундстрём попытался оправдаться, заявив, что он в своё время написал положительную статью о том, что в России выросло производство козьего сыра.