El Periódico: русский пранкер ехидно назвал испанского министра «очень приятной женщиной» Алексей Столяров, также известный как пранкер Лексус, который недавно разыграл министра обороны Испании Марию Долорес де Коспедаль, дал интервью испанской газете El Periódico. В ходе телефонного разговора он несколько раз отверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. А о главе испанского оборонного ведомства, как отмечает издание, «с некоторым ехидством» заявил: «Она очень приятная женщина». 20 ноября 2017 El Periódico

El Periódico: продэмбарго России толкает испанских фермеров на благотворительность До июня 2018 года Брюссель выделит испанским фермерам помощь в размере почти €27 млн, сообщает El Periódico. Эти средства пойдут на компенсации за изъятие продукции, нереализованной в том числе из-за введённого Москвой продэмбарго, говорится в статье. Аграриям предлагается передать излишки на благотворительность или же использовать их в качестве корма для животных. 6 сентября 2017 El Periódico

El Periódico: Эрдоган сближается с Россией, разозлившись на «лицемерного западного друга» Турция Реждепа Тайипа Эрдогана уже не смотрит в сторону «большого западного друга», как это было раньше, причём турецкий лидер, например, обвиняет Европу в лицемерии и двойной морали, пишет El Periódico. Теперь он ищет партнёров, которые не станут его критиковать, таких как Россия и Китай. 31 июля 2017 El Periódico

El Periódico: испанская компания укрепляется на российском рынке в обход санкций Испанский производитель мясопродуктов Casademont смог обойти продовольственное эмбарго Москвы и укрепить свои позиции на российском рынке, пишет El Periódico. Получилось это благодаря сотрудничеству компании с финским холдингом Аtria, у которого имеется фабрика в Санкт-Петербурге, поясняет издание. 21 февраля 2017 El Periódico

El Periódico: Через три года запас финансовой прочности России будет на исходе За последние два года финансовые резервы России серьезно сократились, пишет El Periodico. Так, объем средств Резервного фонда РФ уменьшился с 90 до 32 миллиардов долларов. Как отмечает издание, если положение дел в стране не изменится, что через три года резервы Москвы будут на исходе, и ее финансовая независимость окажется под угрозой. 31 октября 2016 El Periódico

Журналист El Periodico раскусил Путина, не выходя из Эрмитажа Посетители Эрмитажа имеют возможность не только насладиться шедеврами художников, но и понять кое-что важное о России и о том, как ее лидер, «загадочный чиновник Владимир Путин», достиг таких высот на мировой арене, пишет обозреватель El Periodico Андреу Кларет. По его словам, тайна раскрывается в первых же залах музея: там собраны картины, демонстрирующие величие и непрерывность военных подвигов империи в разные эпохи ее существования. 4 апреля 2016 El Periódico

El Periódico: Цены на нефть «не послушались» главных продавцов Решение четырех основных продавцов нефти - Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы, - заморозить нефтедобычу на уровне января в попытке удержать падение цен на сырье, не привело к ожидаемому результату, пишет El Periódico. Как отмечает испанское издание, мировой рынок ждал от игроков не заморозки, а сокращения добычи. 17 февраля 2016 El Periódico

El Periódico: Украинская коррупция победила министра Абромавичуса Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о том, что подает в отставку, сообщает El Periódico. Он пояснил это решение тем, что реализация экономических реформ в стране столкнулась с активным противодействием. Испанское издание отмечает, что этот шаг Абромавичуса стал серьезным ударом по авторитету украинских властей. 3 февраля 2016 El Periódico

El Periodico: Нефтяной сектор России ждут две «битвы» – с ОПЕК и Минфином Россия, как пишет El Periodico, дает понять, что готова совместно с ОПЕК сокращать добычу нефти и тем самым поспособствовать восстановлению цен на сырье. Российский министр энергетики Александр Новак даже уже обсудил с руководителями нефтяных компаний своей страны возможное сокращение добычи на 3-5%. Но, как отмечается в статье, эту отрасль ждет «еще одна битва» – с Минфином РФ, который намерен отменить налоговые льготы для нефтяных месторождений. 1 февраля 2016 El Periódico

El Periodico: Останки Николая II сверят с ДНК отца Следственный комитет России намерен эксгумировать останки Александра III, чтобы проверить, действительно ли найденные в 1991 и 2007 годах кости принадлежат его сыну Николаю II, а также жене и детям последнего русского императора, пишет El Periodico. Как отмечает издание, эту проверку СК РФ начал, чтобы развеять сомнения церкви. 28 октября 2015 El Periódico