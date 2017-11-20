El Periódico
El Periódico: русский пранкер ехидно назвал испанского министра «очень приятной женщиной»
Алексей Столяров, также известный как пранкер Лексус, который недавно разыграл министра обороны Испании Марию Долорес де Коспедаль, дал интервью испанской газете El Periódico. В ходе телефонного разговора он несколько раз отверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. А о главе испанского оборонного ведомства, как отмечает издание, «с некоторым ехидством» заявил: «Она очень приятная женщина».
El Periódico: продэмбарго России толкает испанских фермеров на благотворительность
До июня 2018 года Брюссель выделит испанским фермерам помощь в размере почти €27 млн, сообщает El Periódico. Эти средства пойдут на компенсации за изъятие продукции, нереализованной в том числе из-за введённого Москвой продэмбарго, говорится в статье. Аграриям предлагается передать излишки на благотворительность или же использовать их в качестве корма для животных.
El Periódico: Эрдоган сближается с Россией, разозлившись на «лицемерного западного друга»
Турция Реждепа Тайипа Эрдогана уже не смотрит в сторону «большого западного друга», как это было раньше, причём турецкий лидер, например, обвиняет Европу в лицемерии и двойной морали, пишет El Periódico. Теперь он ищет партнёров, которые не станут его критиковать, таких как Россия и Китай.
El Periódico: испанская компания укрепляется на российском рынке в обход санкций
Испанский производитель мясопродуктов Casademont смог обойти продовольственное эмбарго Москвы и укрепить свои позиции на российском рынке, пишет El Periódico. Получилось это благодаря сотрудничеству компании с финским холдингом Аtria, у которого имеется фабрика в Санкт-Петербурге, поясняет издание.
El Periódico: Через три года запас финансовой прочности России будет на исходе
За последние два года финансовые резервы России серьезно сократились, пишет El Periodico. Так, объем средств Резервного фонда РФ уменьшился с 90 до 32 миллиардов долларов. Как отмечает издание, если положение дел в стране не изменится, что через три года резервы Москвы будут на исходе, и ее финансовая независимость окажется под угрозой.
Журналист El Periodico раскусил Путина, не выходя из Эрмитажа
Посетители Эрмитажа имеют возможность не только насладиться шедеврами художников, но и понять кое-что важное о России и о том, как ее лидер, «загадочный чиновник Владимир Путин», достиг таких высот на мировой арене, пишет обозреватель El Periodico Андреу Кларет. По его словам, тайна раскрывается в первых же залах музея: там собраны картины, демонстрирующие величие и непрерывность военных подвигов империи в разные эпохи ее существования.
El Periódico: Цены на нефть «не послушались» главных продавцов
Решение четырех основных продавцов нефти - Саудовской Аравии, России, Катара и Венесуэлы, - заморозить нефтедобычу на уровне января в попытке удержать падение цен на сырье, не привело к ожидаемому результату, пишет El Periódico. Как отмечает испанское издание, мировой рынок ждал от игроков не заморозки, а сокращения добычи.
El Periódico: Украинская коррупция победила министра Абромавичуса
Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о том, что подает в отставку, сообщает El Periódico. Он пояснил это решение тем, что реализация экономических реформ в стране столкнулась с активным противодействием. Испанское издание отмечает, что этот шаг Абромавичуса стал серьезным ударом по авторитету украинских властей.
El Periodico: Нефтяной сектор России ждут две «битвы» – с ОПЕК и Минфином
Россия, как пишет El Periodico, дает понять, что готова совместно с ОПЕК сокращать добычу нефти и тем самым поспособствовать восстановлению цен на сырье. Российский министр энергетики Александр Новак даже уже обсудил с руководителями нефтяных компаний своей страны возможное сокращение добычи на 3-5%. Но, как отмечается в статье, эту отрасль ждет «еще одна битва» – с Минфином РФ, который намерен отменить налоговые льготы для нефтяных месторождений.
El Periodico: Останки Николая II сверят с ДНК отца
Следственный комитет России намерен эксгумировать останки Александра III, чтобы проверить, действительно ли найденные в 1991 и 2007 годах кости принадлежат его сыну Николаю II, а также жене и детям последнего русского императора, пишет El Periodico. Как отмечает издание, эту проверку СК РФ начал, чтобы развеять сомнения церкви.
Тюменские кальянные завлекают клиентов «патриотическими» картинами
На стене одной из кальянных в Тюмени появилась картина с изображением Путина на фоне пылающего Белого дома, сообщает El Periódico. Этот «патриотический» элемент внутреннего декора заведения, как отмечается в статье, привлекает множество посетителей.