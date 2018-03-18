DWN: немецкие левые осуждают киберучения НАТО и бундесвера Бундесвер проводит учения по кибербезопасности в рамках совместной операции ЕС и НАТО, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Таким образом правительство Германии организует хакерское военное подразделение, но отвечать военными мерами на кибератаки безответственно, считают немецкие левые. По их мнению, большинство угроз в этой сфере нереалистичны и бездоказательно приписываются России. 18 марта 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: Италия взяла курс на столкновение с ЕС На парламентских выборах в Италии половина граждан страны проголосовали за евроскептиков, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Многие итальянцы больше не воспринимают себя гражданами ЕС, а новая власть в Риме неизбежно выведет страну на путь столкновения с Брюсселем, полагает автор. 6 марта 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: немецкий экспорт в Россию растёт, несмотря на санкции Несмотря на санкции Запада, экспорт немецких предприятий в Россию впервые за пять лет вновь вырос, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает немецкое издание, товарооборот между Германией и Российской Федерацией продолжит увеличиваться и в 2018 году. 6 марта 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: Меркель метит в кресло канцлера — в четвёртый раз Члены Социал-демократической партии Германии большинством голосов проголосовали за коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это открывает дорогу канцлеру Германии Ангеле Меркель к переизбранию на четвёртый срок, отмечает издание. 5 марта 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2» Организация немецких экологов подала иск против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По их словам, газопровод «не нужен», так как запасы газа уже в три раза больше, чем его потребление, кроме того, строительство «Северного потока — 2» станет «вторжением в строго защищённый ареал обитания морской фауны», добавляет издание. 4 марта 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Премьер Тюрингии: санкции — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь» Главы правительств сразу двух федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену антироссийских санкций, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, штрафные меры ЕС против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь». 27 января 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: Лондон укрепляет войска в Германии, а Берлин молчит В свете «российской угрозы» Великобритания не собирается сокращать свой военный контингент в Германии и даже планирует его усилить, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Ник Картер. При этом Берлин до сих пор не предоставил полной информации о правовом статусе находящихся на территории страны иностранных войск, отмечает издание. 24 января 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии Кризис в Идлибе — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Россия, несмотря на все протесты и требования Турции, не реагирует и полна решимости вытеснить все террористические группировки из сирийской провинции, отмечает немецкое издание. 18 января 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Столтенберг: диалог с Россией не прост, но Североатлантическому альянсу он нужен Генсек НАТО приветствовал увеличение расходов на вооружение в США и Европе, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, Североатлантический альянс, однако, не желает новой холодной войны и новой гонки вооружений. «Мы хотим политического диалога с Россией, пускай он и не прост», — заверил Йенс Столтенберг. 3 января 2018 Deutsche Wirtschafts Nachrichten

DWN: отмена визовых ограничений приведёт Турцию и США к сближению «в ущерб России» Вашингтон и Анкара сняли взаимные визовые ограничения, введённые в связи с задержанием турецкими властями сотрудника американского посольства, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Этот шаг может привести к сближению США и Турции «в ущерб России» и, как следствие, к ухудшению ситуации в Сирии, добавляет издание. 29 декабря 2017 Deutsche Wirtschafts Nachrichten