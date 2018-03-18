Deutsche Wirtschafts Nachrichten
DWN: немецкие левые осуждают киберучения НАТО и бундесвера
Бундесвер проводит учения по кибербезопасности в рамках совместной операции ЕС и НАТО, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Таким образом правительство Германии организует хакерское военное подразделение, но отвечать военными мерами на кибератаки безответственно, считают немецкие левые. По их мнению, большинство угроз в этой сфере нереалистичны и бездоказательно приписываются России.
DWN: Италия взяла курс на столкновение с ЕС
На парламентских выборах в Италии половина граждан страны проголосовали за евроскептиков, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Многие итальянцы больше не воспринимают себя гражданами ЕС, а новая власть в Риме неизбежно выведет страну на путь столкновения с Брюсселем, полагает автор.
DWN: немецкий экспорт в Россию растёт, несмотря на санкции
Несмотря на санкции Запада, экспорт немецких предприятий в Россию впервые за пять лет вновь вырос, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает немецкое издание, товарооборот между Германией и Российской Федерацией продолжит увеличиваться и в 2018 году.
DWN: Меркель метит в кресло канцлера — в четвёртый раз
Члены Социал-демократической партии Германии большинством голосов проголосовали за коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это открывает дорогу канцлеру Германии Ангеле Меркель к переизбранию на четвёртый срок, отмечает издание.
DWN: немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2»
Организация немецких экологов подала иск против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По их словам, газопровод «не нужен», так как запасы газа уже в три раза больше, чем его потребление, кроме того, строительство «Северного потока — 2» станет «вторжением в строго защищённый ареал обитания морской фауны», добавляет издание.
Премьер Тюрингии: санкции — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь»
Главы правительств сразу двух федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену антироссийских санкций, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как заявил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, штрафные меры ЕС против России — это «мёртвая лошадь, и далеко на ней не уедешь».
DWN: Лондон укрепляет войска в Германии, а Берлин молчит
В свете «российской угрозы» Великобритания не собирается сокращать свой военный контингент в Германии и даже планирует его усилить, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Ник Картер. При этом Берлин до сих пор не предоставил полной информации о правовом статусе находящихся на территории страны иностранных войск, отмечает издание.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии
Кризис в Идлибе — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Россия, несмотря на все протесты и требования Турции, не реагирует и полна решимости вытеснить все террористические группировки из сирийской провинции, отмечает немецкое издание.
Столтенберг: диалог с Россией не прост, но Североатлантическому альянсу он нужен
Генсек НАТО приветствовал увеличение расходов на вооружение в США и Европе, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, Североатлантический альянс, однако, не желает новой холодной войны и новой гонки вооружений. «Мы хотим политического диалога с Россией, пускай он и не прост», — заверил Йенс Столтенберг.
DWN: отмена визовых ограничений приведёт Турцию и США к сближению «в ущерб России»
Вашингтон и Анкара сняли взаимные визовые ограничения, введённые в связи с задержанием турецкими властями сотрудника американского посольства, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Этот шаг может привести к сближению США и Турции «в ущерб России» и, как следствие, к ухудшению ситуации в Сирии, добавляет издание.
Сирийский политик: cанкционная блокада мешает возродить страну
Штрафные меры, принятые Западом в отношении Сирии, мешают восстановлению страны, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten депутат сирийского парламента Фарес Шехаби. Без финансовой помощи извне гражданам страны приходится проводить ремонтные работы собственными силами или за свой счёт, что значительно замедляет процесс, пояснил политик из Дамаска.