Принятая Генассамблеей резолюция по Газе стала поражением для Израиля и США, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Голосование показало, что центры сила в мире сместились. Глобальный Юг больше не хочет следовать за Западом. Да и в самом западном обществе наметился раскол, рассказывает немецкое издание.
Принятая Генассамблеей Организации Объединённых Наций (ООН) резолюция по Газе стала поражением для Израиля и США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Подавляющее большинство стран потребовало немедленного введения перемирия в Газе, обеспечения поставок туда гуманитарных грузов и защиты гражданского населения. Формально Тель-Авив она ни к чему не обязывает, но соотношение голосов отчётливо свидетельствует о смещении центров силы в мире: глобальный Юг больше не хочет следовать за Западом.
Резолюцию поддержало 120 стран, 45 государств воздержались и только 14 проголосовали против, продолжает немецкое издание. Наряду с Израилем и США решение отвергли Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай, Гватемала, Фиджи, Тонга, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея. Но необходимые для принятия резолюции две трети голосов были набраны. С призывом остановить военные действия выступили и многие демократические правительства глобального Юга.
Голосование в ООН также выявило разлад в самом западном обществе, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Франция, к примеру, поддержала решение организации, а Германия воздержалась. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила позицию Берлина тем, что в резолюции не было прямых упоминаний «террористических действий» ХАМАС, а также не звучали чёткие требования по освобождению всех заложников и слова о праве Израиля на самооборону. В действительности же нейтральная позиция Германии связана с её опасениями по поводу получения места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2027 году. Если бы ФРГ поддержала резолюцию, то об этом можно было бы забыть, ведь она бы лишилась поддержки большинства стран организации.
Результаты голосования представляют серьёзную проблему для Запада в целом и особенно для Израиля и США. Политика заселения территорий на Ближнем Востоке, которую проводит Тель-Авив, уже не в первый раз подвергается критике в ООН. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан раскритиковал резолюцию, заявив о том, что организация утратила своё значение и легитимность. До этого израильское правительство вообще потребовало отставки Генсека ООН Антониу Гутерреша, что наверняка навредило положению иудейского государства. Поддержка же Израиля на Западе ослабевает ещё и потому, что новое правонациональное правительство в Тель-Авиве принимает сомнительные судебные реформы.
Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.
Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями — американский лидер распорядился добиться от КНР прекращения импорта и использования млекопитающих для медицины.
Договорённости о проведении гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта нет вопреки желанию президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые должны без проблем переиграть «Оренбург» в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев дал понять, что был рад получить в соперники по 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу десятикратного чемпиона страны московский «Спартак».