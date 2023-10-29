DWN: резолюция ООН по Газе ознаменовала сдвиг мировых центров силы

Принятая Генассамблеей Организации Объединённых Наций (ООН) резолюция по Газе стала поражением для Израиля и США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Подавляющее большинство стран потребовало немедленного введения перемирия в Газе, обеспечения поставок туда гуманитарных грузов и защиты гражданского населения. Формально Тель-Авив она ни к чему не обязывает, но соотношение голосов отчётливо свидетельствует о смещении центров силы в мире: глобальный Юг больше не хочет следовать за Западом.

Резолюцию поддержало 120 стран, 45 государств воздержались и только 14 проголосовали против, продолжает немецкое издание. Наряду с Израилем и США решение отвергли Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай, Гватемала, Фиджи, Тонга, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея. Но необходимые для принятия резолюции две трети голосов были набраны. С призывом остановить военные действия выступили и многие демократические правительства глобального Юга.

Голосование в ООН также выявило разлад в самом западном обществе, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Франция, к примеру, поддержала решение организации, а Германия воздержалась. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила позицию Берлина тем, что в резолюции не было прямых упоминаний «террористических действий» ХАМАС, а также не звучали чёткие требования по освобождению всех заложников и слова о праве Израиля на самооборону. В действительности же нейтральная позиция Германии связана с её опасениями по поводу получения места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2027 году. Если бы ФРГ поддержала резолюцию, то об этом можно было бы забыть, ведь она бы лишилась поддержки большинства стран организации.

Результаты голосования представляют серьёзную проблему для Запада в целом и особенно для Израиля и США. Политика заселения территорий на Ближнем Востоке, которую проводит Тель-Авив, уже не в первый раз подвергается критике в ООН. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан раскритиковал резолюцию, заявив о том, что организация утратила своё значение и легитимность. До этого израильское правительство вообще потребовало отставки Генсека ООН Антониу Гутерреша, что наверняка навредило положению иудейского государства. Поддержка же Израиля на Западе ослабевает ещё и потому, что новое правонациональное правительство в Тель-Авиве принимает сомнительные судебные реформы.