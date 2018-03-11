Видео с испытанием новой российской ракеты навело ужас на Daily Star Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Daily Star. Оборонное ведомство, как отмечает издание, также опубликовало «наводящее ужас видео», на котором запечатлён пуск ракеты. 11 марта 2018 Daily Star

Daily Star: британский военный корабль «подрезал» российское судно у берегов Турции Многоцелевое исследовательское судно британского флота «Энтерпрайз» пересекло путь российского транспортного корабля «Кызыл-60» и «прошло всего в нескольких метрах» от него. Инцидент произошёл во время учений, которые патруль НАТО проводил в Средиземном и Чёрном морях, пишет Daily Star. 14 февраля 2018 Daily Star

В Эстонии «российская угроза» выгнала британских военных на лютый мороз и заставила лазить по пояс в снегу Британские военные приняли участие в военных учениях «Зимний лагерь» в Эстонии, нацеленных на отражение «российской агрессии», передаёт Daily Star. По словам представителей вооружённых сил Великобритании и Эстонии, хотя Россия и не угрожает Прибалтике «в ежедневном режиме», недооценивать ущерб, который она способна нанести, нельзя. 13 февраля 2018 Daily Star

Daily Star: глава лейбористов поддержит игроков, уходящих с поля из-за «расовой дискриминации» в России Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что поддержит любого футболиста, который откажется продолжать участвовать в чемпионате мира по футболу в России из-за расовой дискриминации, пишет Daily Star. Как сообщает издание, Корбин опасается, что расизм может омрачить чемпионат, и попросил ФИФА с самого начала принимать жёсткие меры. 13 февраля 2018 Daily Star

Daily Star: после размещения «Искандеров» под Калининградом США направили к России самолёт-разведчик Разведывательный самолёт ВВС США направился в сторону российской границы с Европой, после того как Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, передаёт Daily Star. Страны НАТО сочли данный шаг России «угрозой» для своей безопасности. 7 февраля 2018 Daily Star

Daily Star: опасаясь российского корабля-разведчика, США выводят в океан атомный авианосец Американский атомный авианосец «Джордж Буш» вышел из военной базы Норфолк в Северной Вирджинии во вторник утром, сообщает Daily Star. Британский таблоид связывает это событие с обнаружением вблизи американской военной базы российского разведывательного корабля «Виктор Леонов», деятельность которого уже несколько месяцев вызывает беспокойство у военного командования США. 1 февраля 2018 Daily Star

Daily Star: спустя несколько часов после инцидента с Су-27 в воздух подняли «Убийцу подводных лодок» Спустя всего несколько часов после того, как российский Су-27 совершил «небезопасный» перехват воздушного разведчика США над Чёрным морем, американский самолёт P-8A Poseidon, прозванный «Убийцей подводных лодок», взял курс на Балтику, передаёт Daily Star. Таблоид подчёркивает, что ВМС США пока не обнародовали подробности его боевой задачи. 30 января 2018 Daily Star

Daily Star: истребители НАТО поднялись в небо из-за российского самолёта над Прибалтикой По заявлению НАТО, российский военный самолёт летел над Прибалтикой в сторону Калининграда с выключенными транспондерами. Поэтому в целях безопасности для его идентификации и сопровождения в небо были подняты два истребителя F-16 ВВС Дании, пишет Daily Star. 27 января 2018 Daily Star

Daily Star: Леди Гага планирует исполнить гимн ЧМ-2018 Американская поп-дива Леди Гага не прочь исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил музыкальный продюсер RedOne, который уже подал заявку на написание песни организаторам ФИФА, передаёт Daily Star. 5 января 2018 Daily Star

Daily Star: сборную Англии ментально подготовят к «любым оскорблениям» на ЧМ-2018 С английскими футболистами проводят разъяснительные беседы, чтобы они были «ментально готовы к любым оскорблениям» во время ЧМ-2018, пишет The Daily Star. Как отмечает британский таблоид, Футбольная ассоциация Англии причислила Россию и Сербию к странам, в которых якобы существует «серьёзная проблема с расизмом». 25 декабря 2017 Daily Star