Channel 4: Джонсон не исключил бойкота ЧМ-18 — если в отравлении Скрипаля найдут «руку Кремля» Лондон может объявить бойкот ЧМ-18, если британские следователи обнаружат «российский след» в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Channel 4 News со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Тем не менее политик оговорился, что речь идёт не о британской сборной, а только о правительстве. Такая двусмысленность формулировок вызвала недовольство некоторых депутатов, призвавших Джонсона ответственнее относиться к своим заявлениям. 7 марта 2018 Channel 4 News

Channel 4: США сами вовсю вмешиваются в выборы — и у них богатый опыт Хотя сейчас все говорят о «российском вмешательстве» в американские выборы, Москва далеко не единственный игрок, который пытался влиять на политику других стран, передаёт Channel 4. Как сообщает канал, ссылаясь на американского исследователя Дона Левина, США вмешивались в жизнь прочих государств куда чаще России, при этом зачастую не гнушаясь весьма грязных методов. 24 ноября 2017 Channel 4 News

Хэммонд: Только Путин может покончить с безумием в Сирии, заставив Асада уйти Россия и Великобритания в Сирии преследуют одну и ту же цель - уничтожение террористов из «Исламского государства». Единственный человек, кто может мгновенно прекратить безумие в Сирии, это Владимир Путин. Российскому президенту нужно всего лишь позвонить Башару Асаду и заставить того уйти с поста, заявил в интервью Channel 4 News министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд. 3 декабря 2015 Channel 4 News

Channel 4: Московский парад разжигает в россиянах воинственный патриотизм В торжественном параде Победы британский телеканал увидел кульминацию ностальгии по военным временам и националистическую гордость россиян. По мнению корреспондента Channel 4 News, подобные мероприятия Кремль использует, чтобы подстегнуть патриотизм народа и подготовить их к новым конфликтам. 10 мая 2015 Channel 4 News

Киев: Массированная операция в Донецке не нарушает перемирия Киев принял решение перейти в наступление на силы ополчения, чтобы вернуть себе контроль над донецким аэропортом. Как сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко, украинским военным это практически удалось, сообщает Channel 4 News. По словам Лысенко, Киев лишь вернул себе то, что отведено ему договоренностями о разграничении территорий в рамках перемирия. 18 января 2015 Channel 4 News

Channel 4 News: Режим Путина не выживет без сильного рубля и дорогой нефти В основе путинской доктрины правления стоят сильный рубль и дорогая нефть. Без них, полагает корреспондент Channel 4 News, президентская власть Владимира Путина ничего не значит, а доверие к нему, как к авторитарной фигуре и защитнику России, будет подорвано. 17 декабря 2014 Channel 4 News

Каспаров: Россия не простит Путину «длинных» санкций Экс-шахматист и оппозиционер уверен: Запад ни в коем случае не должен ослаблять давление на российскую экономику. Как только средний класс почувствует на себе их разорительный эффект, он «проснется» - и это покончит с мнимой популярностью Путина. 9 декабря 2014 Channel 4 News

Британских тори обвинили в слишком тесной дружбе с русскими Российские бизнесмены часто делают крупные взносы в партийный бюджет консерваторов Великобритании. В связи с этим в адрес премьер-министра Дэвида Кэмерона и мэра Лондона Бориса Джонсона сыпятся обвинения в том, что их спонсируют приближенные российского президента, сообщает Channel 4 News. Этот вопрос стоит особенно остро в свете новых санкций ЕС против российского предпринимательства. 25 июля 2014 Channel 4 News

Генерал НАТО опубликовал снимки российской «армии вторжения» Главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав обнародовал спутниковые снимки, на которых якобы видна концентрация российских войск вблизи украинской границы. «Доказательством» агрессивных намерений Москвы стала военная техника, расквартированная на базах под Белгородом, Новочеркасском, Ейском и в других населенных пунктах. 10 апреля 2014 Channel 4 News

Channel 4: Российская элита не боится «потерять Запад» Перспектива отлучения представителей российских деловых кругов от западных финансовых центров, похоже, абсолютно их не пугает. Представители бизнес-сообщества поддерживают политику Владимира Путина на Украине - тем более, что и рубль после выступления президента стабилизировался, констатирует британский Channel 4. 5 марта 2014 Channel 4 News