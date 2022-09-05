Canal 26: лицемерие по-европейски — у России ничего покупать не будем, зато Испания стала главным импортёром российского СПГ Каждая страна Евросоюза думает лишь о себе и своих интересах, поэтому Париж не горит желанием строить газопровод MidCat из Испании во Францию без финансирования со стороны Брюсселя, заявил ведущий Canal 26 Мануэль Кастро. Журналист также обратил внимание на лицемерие внутри ЕС, когда страны блока говорят, что не будут ничего покупать у России, но при этом Испания становится главным импортёром российского СПГ. 7 сентября 2022 Canal 26

Canal 26: Китай призвал США прислушаться к международному сообществу и снять санкции с Кубы В МИД КНР заявили о том, что США должны обратить внимание на справедливый призыв международного сообщества и полностью снять введённые против Кубы санкции, передаёт Canal 26. Как отмечает аргентинский канал, так китайские власти отреагировали на решение Вашингтона продлить торговую блокаду острова, организованную более 60 лет назад. 6 сентября 2022 Canal 26

Canal 26: на фоне распространения COVID-19 европейцев предупредили о возможном возвращении масок Из-за распространения COVID-19 Европа близка в возвращению масочного режима, передаёт Canal 26. Кроме того, власти ЕС вполне допускают, что, помимо коронавируса, европейцам этой осенью и зимой придётся столкнуться с активностью других вирусов, таких как грипп. 6 сентября 2022 Canal 26