Berliner Morgenpost уличила ФИФА в аморальности и зависимости от Москвы Международная федерация футбола элементарно проигнорировала «приговор МОК» Виталию Мутко, пишет Berliner Morgenpost. По мнению обозревателя немецкой газеты, ФИФА «зависит от хозяйки ЧМ-2018», поскольку после многолетних коррупционных скандалов организация финансово измотана и не может «запятнать репутацию лейбла чемпионата мира». 7 декабря 2017 Berliner Morgenpost

Лидер немецких левых: санкции против России бессмысленны и проблем не решают Штрафные меры против России бессмысленны, наносят вред экономике Германии и не решают никаких проблем, заявила в интервью Berliner Morgenpost лидер фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. Никакой пользы от них нет и в вопросе реализации Минских соглашений, констатировала немецкий политик. 3 сентября 2017 Berliner Morgenpost

BM: Штайнмайер пообещал Прибалтике помощь Берлина «в случае российской агрессии» Германия окажет странам Прибалтики поддержку «в случае российской агрессии», пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на текст речи президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, с которой он намерен выступить в Таллине. Запад не признает «нарушающую международное право аннексию Крыма Россией» и «притязания Владимира Путина на защиту русских за границей», добавил Штайнмайер. 23 августа 2017 Berliner Morgenpost

Зампред «Альтернативы для Германии»: Крым надо признать частью России Крым никогда не вернётся в состав Украины и санкции здесь ничего не изменят, заявил в интервью Berliner Morgenpost заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. По словам немецкого политика, необходимо прекратить противопоставлять Россию НАТО и признать полуостров частью Российской Федерации. 19 августа 2017 Berliner Morgenpost

Berliner Morgenpost: во Франции грядёт «мать всех битв» за будущее Европы На выборах во Франции решится судьба не только самой страны, но и всей Европы, пишет Berliner Morgenpost. Ведь мирное сосуществование народов на континенте возможно только при условии, что Париж будет участвовать в общем деле, поясняет автор статьи Кнут Прис. Особое беспокойство вызывает тот факт, что состав кандидатов с проевропейской позицией очень слаб, а некоторые из тех, кто претендует заселиться в Елисейский дворец, обещают отправить ЕС на свалку истории. 21 апреля 2017 Berliner Morgenpost

Berliner Morgenpost: глава МИД ФРГ выразил недовольство Москвой, порадовав прибалтов Запад не может отменить антироссийские санкции, так как Москва «нарушила» нормы международного права, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Главы правительств и внешнеполитических ведомств прибалтийских стран теперь спокойны и, более того, «признательны» немецкому дипломату за его «новый критический по отношению к России акцент», подчёркивает Berliner Morgenpost. 2 марта 2017 Berliner Morgenpost

Berliner Morgenpost: Порошенко пообещал провести референдум о вступлении в НАТО У Украины есть собственное оружие и она может постоять за свою независимость и защитить себя от российской агрессии, заявил Пётр Порошенко в интервью Berliner Morgenpost. Тем не менее он подчеркнул ценность НАТО как единственной функционирующей организации коллективной безопасности и пообещал провести в своей стране референдум о вступлении в альянс. Если украинцы проголосуют за членство в НАТО, их президент сделает всё, чтобы этого добиться. 2 февраля 2017 Berliner Morgenpost

BM: Берлин будет бороться с «хакерскими атаками Кремля» в уголовном порядке С приближением выборов в бундестаг эксперты по кибербезопасности ожидают усиления гибридной войны и новых хакерских атак из России, пишет Berliner Morgenpost. Чтобы не допустить «дестабилизации общества» посредством «дезинформации Кремля», немецкие власти готовы действовать «в уголовном порядке» и пойти на крайние меры — вплоть до блокировки сайтов, отмечает издание. 13 января 2017 Berliner Morgenpost

Глава Немецкого олимпийского союза: Перенос ЧМ-2018 дорого обойдется «Русским нужно дать понять, что их махинации с допингом – это атака на всех чистых спортсменов и что мир этого не потерпит», – заявил в интервью Berliner Morgenpost председатель правления Немецкого олимпийского спортивного союза Михаэль Веспер. Однако лишать для этого Россию ЧМ-2018 по футболу было бы неправильным, добавил он. Перенести соревнования в другую страну за такой короткий срок «с организаторской точки зрения практически невозможно». «И к тому же это очень дорого обойдется», – подчеркнул Веспер. 22 декабря 2016 Berliner Morgenpost

Глава МИД Германии не удовлетворен «Минском» и не намерен признавать Крым Берлин не собирается менять своей позиции и признавать Крым частью Российской Федерации, заявил в интервью Berliner Morgenpost министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Помимо этого, глава немецкой дипломатии выразил неудовлетворенность реализацией Минских соглашений о прекращении огня в Донбассе. 5 декабря 2016 Berliner Morgenpost