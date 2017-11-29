BI: США утверждают, что Балканам без американской поддержки с российским влиянием не справиться В своём новом докладе американский центр «Атлантический совет» предупреждает о растущем влиянии России на Балканах, пишет Balkan Insight. Как утверждают авторы документа, чтобы заполучить рычаги влияния, Москва пытается создать в регионе «как можно большую неразбериху», для решения которой потом потребуется помощь российской стороны. При этом, по их мнению, для стабилизации Балканского полуострова Соединённым Штатам нужно создать там постоянное военное присутствие. 29 ноября 2017 Balkan Insight

Balkan Insight: Болгария не торопится раскошелиться на НАТО, чтобы не «злить» Россию Болгария не собирается в обозримом будущем увеличивать расходы на оборону до 2% ВВП, как этого требует НАТО. Как сообщает Balkan Insight, таким образом София, сохраняя за собой членство в альянсе, не хочет ссориться с Москвой. 27 сентября 2017 Balkan Insight

Balkan Insight призвал сербов остерегаться русских, дары приносящих Российский посол в Сербии недавно преподнёс новому сербскому президенту Александру Вучичу «причудливый подарок» — жостовский поднос, пишет Balkan Insight. Этот дар, по мнению издания, можно вполне рассматривать как «послание, граничащее с оскорблением», — как намёк на то, что сербский лидер прислуживает Западу. И хотя «иногда поднос — это всего лишь поднос, но Вучичу всё же следует проявить обеспокоенность», говорится в статье. 21 июня 2017 Balkan Insight

Balkan Insight: сербы поблагодарили «братушку» Кипелова за балладу о Косове Российская хеви-метал группа «Кипелов» написала песню о том, как Сербия потеряла свою бывшую провинцию Косово, пишет Balkan Insight. Как отмечает интернет-издание, творение было благосклонно принято сербами, которые поблагодарили за песню русских «братушек». 15 июня 2017 Balkan Insight

Balkan Insight: слова Путина о славянской письменности вызвали недовольство в Болгарии Многие болгарские министры и дипломаты обвинили Владимира Путина в ложной интерпретации истории за заявление российского президента о том, что славянская письменность пришла в Россию «с македонской земли», сообщает Balkan Insight. По мнению болгарских политиков, их страна сыграла не меньшую роль в создании письменности, и кириллица — это общее достояние славянского мира. 25 мая 2017 Balkan Insight

Balkan Insight: Белград откажется поддержать Россию в Сирии — нейтралитет важнее Сербский министр обороны Зоран Джорджевич пообещал, что его войска совместно с российскими силами будут проводить разминирование на территории Сирии. Однако армия Белграда оказалась не готова к подобному сотрудничеству, пишет Balkan Insight. Более того, по мнению военного аналитика Александра Радича, никакая совместная операция невозможна ещё и по той причине, что Сербия нейтральная страна и не должна поддерживать «одну из воюющих сторон» в сирийском конфликте. 2 мая 2017 Balkan Insight

BI: Черногория рискует сесть в лужу с НАТО из-за оттепели между Россией и США Протокол о вступлении Черногории в НАТО до сих пор находится на рассмотрении в американском сенате, пишет Balkan Insight. Судя по всему, причиной задержки голосования является оттепель в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Стремление же Подгорицы стать «полноценным членом западного альянса» может в итоге закончиться полным провалом, отмечает издание. 30 января 2017 Balkan Insight

Balkan Insight: Навязанные Россией танки и самолеты влетят Сербии в копеечку Сербские военные эксперты утверждают, что Белград не нуждается в подаренных Москвой устаревших танках и истребителях, пишет Balkan Insight. Специалисты отмечают, что у Сербии вполне достаточно бронетехники, а самолеты непригодны к использованию без дорогостоящей модернизации. По их мнению, российский подарок выглядит так, будто Сербия была вынуждена его принять. 24 декабря 2016 Balkan Insight

Balkan Insight: Черногория нашла русский след в несостоявшемся теракте Власти Черногории обвинили российских националистов в организации преступной группы с целью свержения правительства в день выборов 16 октября, сообщает Balkan Insight. Для этого двадцать граждан Сербии и Черногории должны были устроить теракт и силовым путем сместить премьер-министра Джукановича. Однако большинство задержанных были отпущены за недостатком доказательств, что дало основания для подозрений в инсценировке попытки переворота действующими властями страны. 6 ноября 2016 Balkan Insight

Balkan Insight: НАТО обходит Россию по совместным военным учениям в Сербии Сербия в 2016 году приняла участие в 116 совместных военных учениях с НАТО и всего лишь в 17 - с Россией, сообщает Balkan Insight со ссылкой на данные Минобороны страны. Интересно, что при этом сербы заявляют о своих симпатиях к России и выступают против вхождения страны в НАТО. 1 сентября 2016 Balkan Insight