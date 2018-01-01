Al Jazeera: северокорейская угроза не впечатляет Голливуд так, как «ядерный кошмар» холодной войны «Ядерный ужас», пронизывавший американское общество вплоть до распада Советского Союза, был настолько всеобъемлющим, что даже оказал влияние на популярную культуру США, говорится в сюжете Al Jazeera. Между тем, как это ни удивительно, угроза, которая исходит в настоящий момент от КНДР, настолько сильных эмоций ни в обществе, ни в Голливуде не вызывает, констатирует корреспондент канала. 1 января 2018 Al Jazeera

Al Jazeera: Эрдоган указал Трампу на красную линию для мусульман — это Иерусалим Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил разорвать отношения с Израилем, если Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и перенесёт туда своё посольство из Тель-Авива, сообщает Al Jazeera. По словам Эрдогана, для мусульман это станет красной линией. 5 декабря 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: Октябрьская революция — «приятный сон, обернувшийся кошмаром» Спустя 100 лет после Октябрьской революции нет места ни скорби, ни ликованию, пишет обозреватель Al Jazeera Си Джей Полихрониу. То, что начиналось как полная энтузиазма надежда на «рай на земле», стараниями своих же организаторов в итоге превратилось в кровавый режим, подчёркивает автор. 26 октября 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: российская оборонка нашла инвесторов, несмотря на санкции Успешная инициатива российского холдинга «Вертолёты России» по привлечению иностранных инвестиций говорит о том, что стране удаётся компенсировать недостаток западного финансирования, сообщает Al Jazeera English. Однако «инстинкт контроля», свойственный российской власти, может помешать по-настоящему развернуться, полагает корреспондент канала Рори Чалландс. 11 сентября 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: С-400 могут оказаться бесполезными для Турции После того как союзники Турции по НАТО вывели из страны системы Patriot, для усиления своей противовоздушной обороны Анкара обратилась к России. На прошлой неделе стороны обговорили технические детали соглашения о поставках в Турцию российских ЗРК С-400. Однако, как отмечает Al Jazeera, поскольку Турция опасается в основном ударов малой дальности, размещение российских С-400 может оказаться «бесполезным». 15 июня 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: Москва вряд ли втянется в «катарский кризис» Россия не будет слишком активно участвовать в политическом кризисе, разворачивающемся сейчас вокруг Катара, передаёт Al-Jazeera. По мнению корреспондента канала, России удалось несмотря на политические разногласия наладить деловые отношения и с Катаром, и с выступившей против него Саудовской Аравией, и Москва не станет рисковать этим через своё вмешательство в ситуацию. 11 июня 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: Роухани уличил США в «невежестве» на Ближнем Востоке Иранский президент Хасан Роухани выразил надежду, что новая американская администрация сможет выработать стабильную и целостную политику и преодолеть свои пробелы в понимании ситуации на Ближнем Востоке. Он отвергнул обвинения Трампа в том, что Иран якобы «финансирует и вооружает» террористов и экстремистов в регионе, и подчеркнул, что власти Сирии с помощью России и Ирана ведут борьбу против терроризма, передаёт Al Jazeera. Роухани также заявил, что Иран продолжит улучшать отношения с соседями, но не намерен спрашивать разрешения у США для развития своей ракетной программы и оборонного потенциала. 23 мая 2017 Al Jazeera

Al Jazeera: в Сирии Трамп доказал, что действует не под диктовку Москвы Вряд ли США спонтанно решили осуществить такую серьёзную операцию, как удар крылатыми ракетами по базе сирийских ВВС, считает корреспондент Al Jazeera в Вашингтоне. По его мнению, новый американский президент с самого начала окружал себя военными, поскольку понимал, что ему придётся продемонстрировать свою решительность — и непредсказуемый удар по Сирии оказался выгодным для Трампа с точки зрения как внешней, так и внутренней политики. 7 апреля 2017 Al Jazeera

Сирийская армия: удар США не остановит нашу войну против террора Верховное командование сирийской армии заявило, что ракетный удар США по военному аэропорту Шаират противоречит всем нормам международного законодательства и был осуществлён с целью помешать борьбе Сирии против терроризма. По официальным данным, в результате американского удара по базе ВВС Сирии погибли шесть сирийских военных, передаёт Al Jazeera. 7 апреля 2017 Al Jazeera

Де Мистура: переговоры по Сирии лучше вести через посредников Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура уверен, что сможет удержать процесс мирного урегулирования в Сирии под контролем, передаёт канал Al Jazeera. Де Мистура отметил, что пока следует придерживаться формата переговоров через посредников и стремиться к принятию новой Конституции Сирии и проведению «свободных и честных выборов». 5 марта 2017 Al Jazeera