Al Jazeera: Бангладеш поворачивается спиной к Западу, лицом — к России и Китаю

Пока Запад сосредоточен на осуждении недавних выборов в Бангладеш, Россия и Китай поддерживают Дакку. В итоге страна с населением 170 млн человек всё больше поворачивается в сторону Москвы и Пекина и велика вероятность, что эти связи будут только укрепляться, констатирует Al Jazeera.

Пока Запад сосредоточен на осуждении выборов в Бангладеш, Россия и Китай поддерживают Дакку. В итоге страна с населением 170 млн человек всё больше поворачивается в сторону Москвы и Пекина, констатирует Al Jazeera.

На последних выборах в Бангладеш убедительную победу одержала правящая партия «Лига Авами». На фоне напряжённых отношений Дакки с Западом правительства США и Великобритании предсказуемо назвали прошедшие выборы нелигитимными, а процесс голосования «несвободным». В то же время послы России и Китая передали официальные поздравления премьер-министру страны Шейх Хасине.

Такой явный контраст в отношении разных стран может окончательно подтолкнуть Дакку в объятия Москвы и Пекина, уверено издание. По мнению политических аналитиков, существует вероятность того, что США введут визовые ограничения против ключевых лиц, участвовавших в выборах и ряда бангладешских чиновников.

А это, в свою очередь, может поставить под угрозу планы США вовлечь эту страну в свою стратегию по сдерживанию Китая. Особенно учитывая, что именно Китай был главным торговым партнёром Бангладеш последние десять лет.

С другой стороны, Россия помогла Бангладеш открыть первую атомную станцию в стране и направила туда первую партию урана. Помимо этого, Россия является крупным поставщиком топлива, зерна и удобрений. «Если Запад во главе с США будет жёстко относиться к новому правительству, то связи Бангладеш с Россией будут только укрепляться», — цитирует Al Jazeera политического аналитика Захида Рахмана.

Пока неясно, как далеко Запад может зайти в попытках навредить правительству Хасины. Однако такой расклад сил создаёт проблемы как для стран Запада, так и для Бангладеш. В её швейной промышленности занято 4 млн человек. В прошлом году она обеспечила экспорт на сумму $47 млрд, что составляет 84% от общего объёма экспорта страны. При этом основным направлением экспорта одежды являются Соединённые Штаты.

Но и здесь всё оказалось совсем не гладко. Восемь членов конгресса США обратились в Американскую ассоциацию одежды и обуви с просьбой оказать давление на Дакку в отношении справедливой оплаты труда и трудовых прав в этой стране. Посольство Бангладеш в Вашингтоне уже предупредило своё правительство, что сектор готовой одежды в Иране может стать объектом западных мер.

«Если США и ЕС предпримут какие-либо карательные меры в виде дополнительных тарифов или санкций, то, конечно, будут негативные последствия», — сказал в интервью Al Jazeera старший научный сотрудник центра политического диалога Мустафизур Рахман. По его словам, Бангладеш сильно зависит от экспорта одежды, а следовательно, страна уязвима для любых санкций в этом секторе.

Эксперты считают, что любые экономические потрясения лишь ещё больше подтолкнут Бангладеш к сближению с Китаем. Ведь это потребует финансовой поддержки и приведёт к усилению идеологической близости между двумя странами.